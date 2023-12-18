В мире США Рейтинг Байдена снова побил антирекорд Опрос Monmouth: работу Байдена не одобряют 61% американцев 19 декабря 2023 в 00:40 Размер текста - 17 + Большинство американцев по итогу соцопроса не одобряют работу Байдена на посту президента Фото: Официальный сайт президента Украины В США рейтинг успеха работы президента Джо Байдена среди жителей страны побил антирекорд. Главу государства поддерживают только 34% избирателей. Об этом свидетельствует опрос университета Monmouth. «Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу. Это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность», — указано в данных соцопроса. Соцопрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снижается как среди сторонников Демократической партии, так и среди избирателей, которые не являются сторонниками ни одной из партий. Исследователи выяснили, что среди сторонников республиканцев действующего президента США поддерживают лишь 5%. Ранее большинство сторонников Демпартии выступали против выдвижения Байдена на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и Siena College. Основными причинами, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, респонденты назвали возраст действующего президента и неудовлетворительные результаты его работы, передает RT. В США рейтинг успеха работы президента Джо Байдена среди жителей страны побил антирекорд. Главу государства поддерживают только 34% избирателей. Об этом свидетельствует опрос университета Monmouth. «Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу. Это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность», — указано в данных соцопроса. Соцопрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снижается как среди сторонников Демократической партии, так и среди избирателей, которые не являются сторонниками ни одной из партий. Исследователи выяснили, что среди сторонников республиканцев действующего президента США поддерживают лишь 5%. Ранее большинство сторонников Демпартии выступали против выдвижения Байдена на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и Siena College. Основными причинами, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, респонденты назвали возраст действующего президента и неудовлетворительные результаты его работы, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям