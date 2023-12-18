Рейтинг Байдена снова побил антирекорд

В США рейтинг успеха работы президента Джо Байдена среди жителей страны побил антирекорд. Главу государства поддерживают только 34% избирателей. Об этом свидетельствует опрос университета Monmouth.
«Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу. Это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность», — указано в
Соцопрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снижается как среди сторонников Демократической партии, так и среди избирателей, которые не являются сторонниками ни одной из партий. Исследователи выяснили, что среди сторонников республиканцев действующего президента США поддерживают лишь 5%.
Ранее большинство сторонников Демпартии выступали против выдвижения Байдена на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и Siena College. Основными причинами, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, респонденты назвали возраст действующего президента и неудовлетворительные результаты его работы, передает RT.
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