18 декабря 2023

Рейтинг Байдена снова побил антирекорд

Опрос Monmouth: работу Байдена не одобряют 61% американцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Большинство американцев по итогу соцопроса не одобряют работу Байдена на посту президента Фото:

В США рейтинг успеха работы президента Джо Байдена среди жителей страны побил антирекорд. Главу государства поддерживают только 34% избирателей. Об этом свидетельствует опрос университета Monmouth.

«Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу. Это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность», — указано в данных соцопроса.

Соцопрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снижается как среди сторонников Демократической партии, так и среди избирателей, которые не являются сторонниками ни одной из партий. Исследователи выяснили, что среди сторонников республиканцев действующего президента США поддерживают лишь 5%.

Ранее большинство сторонников Демпартии выступали против выдвижения Байдена на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и Siena College. Основными причинами, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, респонденты назвали возраст действующего президента и неудовлетворительные результаты его работы, передает RT.

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В США рейтинг успеха работы президента Джо Байдена среди жителей страны побил антирекорд. Главу государства поддерживают только 34% избирателей. Об этом свидетельствует опрос университета Monmouth. «Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу. Это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность», — указано в данных соцопроса. Соцопрос показал, что рейтинг одобрения Байдена снижается как среди сторонников Демократической партии, так и среди избирателей, которые не являются сторонниками ни одной из партий. Исследователи выяснили, что среди сторонников республиканцев действующего президента США поддерживают лишь 5%. Ранее большинство сторонников Демпартии выступали против выдвижения Байдена на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The New York Times и Siena College. Основными причинами, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, респонденты назвали возраст действующего президента и неудовлетворительные результаты его работы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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