Участники СВО и их дети получат льготное право на поступление в колледжи

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Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
Совфед одобрил закон о приоритетном праве поступления участников СВО в колледжи Фото:

Участники специальной военной операции и их дети получат право в приоритетном порядке поступать в колледжи и техникумы. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации России.

«Дети указанных лиц также получают право на зачисление без вступительных испытаний для обучения в кадетских школах, кадетских корпусах и казачьих кадетских корпусах», — пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Совфеда. Также эта норма распространяется на детей медиков, умерших от коронавируса (COVID-19) при исполнении своих трудовых обязанностей.

Также дети указанных категорий семей на льготной основе смогут поступать без вступительных экзаменов в кадетские школы, кадетские классы и казачьи кадетские корпуса. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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Участники специальной военной операции и их дети получат право в приоритетном порядке поступать в колледжи и техникумы. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации России. «Дети указанных лиц также получают право на зачисление без вступительных испытаний для обучения в кадетских школах, кадетских корпусах и казачьих кадетских корпусах», — пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Совфеда. Также эта норма распространяется на детей медиков, умерших от коронавируса (COVID-19) при исполнении своих трудовых обязанностей. Также дети указанных категорий семей на льготной основе смогут поступать без вступительных экзаменов в кадетские школы, кадетские классы и казачьи кадетские корпуса. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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