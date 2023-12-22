Участники СВО и их дети получат льготное право на поступление в колледжи

Участники специальной военной операции и их дети получат право в приоритетном порядке поступать в колледжи и техникумы. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации России.
«Дети указанных лиц также получают право на зачисление без вступительных испытаний для обучения в кадетских школах, кадетских корпусах и казачьих кадетских корпусах», — пишет РИА Новости со ссылкой на заседание Совфеда. Также эта норма распространяется на детей медиков, умерших от коронавируса (COVID-19) при исполнении своих трудовых обязанностей.
Также дети указанных категорий семей на льготной основе смогут поступать без вступительных экзаменов в кадетские школы, кадетские классы и казачьи кадетские корпуса. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
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