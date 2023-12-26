Залужный опроверг заявление Зеленского о мобилизации 450 тысяч украинцев

26 декабря 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный публично опроверг заявление Владимира Зеленского о массовой мобилизации на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского мобилизации 450 тысяч человек. Тот говорил, что идея принадлежит самому главкому, но сам Залужный сказал, что никаких цифр не озвучивал по мобилизации. «Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры [по мобилизации]», — сказал Валерий Залужный в эфире украинского телеканала «Рада». Таким образом он ответил на вопрос украинских журналистов о цифрах по мобилизации, которые ранее озвучивал Зеленский. Неделей ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Залужный попросил его мобилизовать 450 тысяч человек. Тогда украинский глава заявил, что для принятия этого решения нужно больше аргументов. Западные СМИ на протяжении 2023 года неоднократно писали о конфликте между Зеленским и Залужным на фоне разногласий по контрнаступлению. Сам президент страны сказал, что у него с главкомом ВСУ рабочие отношения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского мобилизации 450 тысяч человек. Тот говорил, что идея принадлежит самому главкому, но сам Залужный сказал, что никаких цифр не озвучивал по мобилизации. «Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры [по мобилизации]», — сказал Валерий Залужный в эфире украинского телеканала «Рада». Таким образом он ответил на вопрос украинских журналистов о цифрах по мобилизации, которые ранее озвучивал Зеленский. Неделей ранее Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Залужный попросил его мобилизовать 450 тысяч человек. Тогда украинский глава заявил, что для принятия этого решения нужно больше аргументов. Западные СМИ на протяжении 2023 года неоднократно писали о конфликте между Зеленским и Залужным на фоне разногласий по контрнаступлению. Сам президент страны сказал, что у него с главкомом ВСУ рабочие отношения.