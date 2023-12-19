Зеленский ответил на вопрос о конфликте с Залужным

Зеленский: у нас с Залужным рабочие отношения
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Залужный и Зеленский. stock, зеленский владимир, залужный валерий,  stock
Залужный должен отвечать за результаты на поле боя, заявил Владимир Зеленский Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о конфликте с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Он заявил, что между ними рабочие отношения.

«С Залужным у меня рабочие отношения. Зачем кому-то помогать развивать эту тему?» — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Он добавил, что Залужный должен отвечать за результаты на поле боя.

Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что конфликта не может быть, так как украинский лидер является прямым начальником главкома.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о конфликте с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Он заявил, что между ними рабочие отношения. «С Залужным у меня рабочие отношения. Зачем кому-то помогать развивать эту тему?» — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Он добавил, что Залужный должен отвечать за результаты на поле боя. Главком ВСУ Залужный в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. После этого западные СМИ начали писать о расколе между ним и президентом страны Зеленским. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что конфликта не может быть, так как украинский лидер является прямым начальником главкома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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