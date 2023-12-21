СНБО: мобилизация 500 тысяч человек на Украине займет минимум год

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов,  stock
Для мобилизации украинцев потребуется минимум год, заявил секретарь СНБО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На мобилизацию 500 тысяч украинцев потребуется минимум год. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра [500 тысяч человек] не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа», — сообщил Данилов в эфире телеканала «Рада».

Позже главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект депутата Рады Марьяны Безуглой о мобилизации. Исключением из проекта стали женский призыв, точный срок отпуска и увольнения инвалидов второй группы. Депутаты рассмотрят принятие документа в январе 2024 года.

Ранее Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать 450 тысяч человек. На реализацию потребуется 500 миллиардов гривен.

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На мобилизацию 500 тысяч украинцев потребуется минимум год. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра [500 тысяч человек] не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа», — сообщил Данилов в эфире телеканала «Рада». Позже главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект депутата Рады Марьяны Безуглой о мобилизации. Исключением из проекта стали женский призыв, точный срок отпуска и увольнения инвалидов второй группы. Депутаты рассмотрят принятие документа в январе 2024 года. Ранее Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать 450 тысяч человек. На реализацию потребуется 500 миллиардов гривен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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