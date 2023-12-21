СНБО: мобилизация 500 тысяч человек на Украине займет минимум год

21 декабря 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Для мобилизации украинцев потребуется минимум год, заявил секретарь СНБО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На мобилизацию 500 тысяч украинцев потребуется минимум год. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра [500 тысяч человек] не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа», — сообщил Данилов в эфире телеканала «Рада». Позже главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект депутата Рады Марьяны Безуглой о мобилизации. Исключением из проекта стали женский призыв, точный срок отпуска и увольнения инвалидов второй группы. Депутаты рассмотрят принятие документа в январе 2024 года. Ранее Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать 450 тысяч человек. На реализацию потребуется 500 миллиардов гривен.

На мобилизацию 500 тысяч украинцев потребуется минимум год. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра [500 тысяч человек] не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа», — сообщил Данилов в эфире телеканала «Рада». Позже главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект депутата Рады Марьяны Безуглой о мобилизации. Исключением из проекта стали женский призыв, точный срок отпуска и увольнения инвалидов второй группы. Депутаты рассмотрят принятие документа в январе 2024 года. Ранее Залужный предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать 450 тысяч человек. На реализацию потребуется 500 миллиардов гривен.