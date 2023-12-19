Залужный предложил Зеленскому мобилизовать полмиллиона украинцев

19 декабря 2023 в 21:20 Размер текста - 17 +

Залужный предложил Зеленскому мобилизовать 450 тысяч человек Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный предложил украинскому лидеру мобилизовать 450 тысяч человек. Об этом рассказал сам президент. «Залужный предложил мобилизовать около 450 тысяч человек, но я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы одобрить подобное, нужна конкретика», — сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Он добавил, что, то, кто заслуживает не подвергаться мобилизации, является тонким вопросом и в нем нужна справедливость. Кроме того, на это Украине потребуется 500 миллиардов гривен. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация будет продолжаться. По его словам, ВСУ несут большие потери.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный предложил украинскому лидеру мобилизовать 450 тысяч человек. Об этом рассказал сам президент. «Залужный предложил мобилизовать около 450 тысяч человек, но я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы одобрить подобное, нужна конкретика», — сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляция велась на украинском YouTube-канале ICTV. Он добавил, что, то, кто заслуживает не подвергаться мобилизации, является тонким вопросом и в нем нужна справедливость. Кроме того, на это Украине потребуется 500 миллиардов гривен. Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация будет продолжаться. По его словам, ВСУ несут большие потери.