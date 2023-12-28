В Кургане произошла массовая автомобильная авария Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в районе таможенного поста 28 декабря произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото.

«ДТП возле таможни», — говорится в посте. На фото видны три разбитых легковых автомобиля. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.