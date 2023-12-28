В Кургане в ДТП попали несколько автомобилей. Фото

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Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
В Кургане произошла массовая автомобильная авария Фото:

В Кургане в районе таможенного поста 28 декабря произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото.

«ДТП возле таможни», — говорится в посте. На фото видны три разбитых легковых автомобиля. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

В массовом ДТП в Кургане были разбиты несколько машин
В массовом ДТП в Кургане были разбиты несколько машин
Фото:

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В Кургане в районе таможенного поста 28 декабря произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. «ДТП возле таможни», — говорится в посте. На фото видны три разбитых легковых автомобиля. О жертвах и пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УГИБДД МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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