28 декабря 2023

Венесуэла экстренно начала военные учения из-за угроз Британии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
Мадуро приказал ответить на провокацию Великобритании Фото:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, после прибытия корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, приказал усилить оборону страны в Карибском море и провести военные учения у Атлантического побережья. Заявление транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

«Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа — народа Венесуэлы. Мы не можем оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы», — заявил Мадуро в интервью телеканалу. Он приказал в ответ на провокацию Великобритании начать оборонительные действия и провести учения у берегов Атлантического побережья страны.

В начале декабря Венесуэла начала стягивать войска к границам Западной Гайаны. Между странами обострился многолетний спор о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Венесуэла провела 3 декабря референдум о принадлежности западной части Гайаны, а спустя три дня фактически отобрала регион в соседней стране, сообщает Телеканал 360.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро, после прибытия корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, приказал усилить оборону страны в Карибском море и провести военные учения у Атлантического побережья. Заявление транслировал телеканал Venezolana de Televisión. «Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа — народа Венесуэлы. Мы не можем оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы», — заявил Мадуро в интервью телеканалу. Он приказал в ответ на провокацию Великобритании начать оборонительные действия и провести учения у берегов Атлантического побережья страны. В начале декабря Венесуэла начала стягивать войска к границам Западной Гайаны. Между странами обострился многолетний спор о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Венесуэла провела 3 декабря референдум о принадлежности западной части Гайаны, а спустя три дня фактически отобрала регион в соседней стране, сообщает Телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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