Венесуэла экстренно начала военные учения из-за угроз Британии

29 декабря 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

Мадуро приказал ответить на провокацию Великобритании Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Венесуэлы Николас Мадуро, после прибытия корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, приказал усилить оборону страны в Карибском море и провести военные учения у Атлантического побережья. Заявление транслировал телеканал Venezolana de Televisión. «Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа — народа Венесуэлы. Мы не можем оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы», — заявил Мадуро в интервью телеканалу . Он приказал в ответ на провокацию Великобритании начать оборонительные действия и провести учения у берегов Атлантического побережья страны. В начале декабря Венесуэла начала стягивать войска к границам Западной Гайаны. Между странами обострился многолетний спор о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Венесуэла провела 3 декабря референдум о принадлежности западной части Гайаны, а спустя три дня фактически отобрала регион в соседней стране, сообщает Телеканал 360.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, после прибытия корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, приказал усилить оборону страны в Карибском море и провести военные учения у Атлантического побережья. Заявление транслировал телеканал Venezolana de Televisión. «Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа — народа Венесуэлы. Мы не можем оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы», — заявил Мадуро в интервью телеканалу. Он приказал в ответ на провокацию Великобритании начать оборонительные действия и провести учения у берегов Атлантического побережья страны. В начале декабря Венесуэла начала стягивать войска к границам Западной Гайаны. Между странами обострился многолетний спор о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Венесуэла провела 3 декабря референдум о принадлежности западной части Гайаны, а спустя три дня фактически отобрала регион в соседней стране, сообщает Телеканал 360.