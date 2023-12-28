Венесуэла экстренно начала военные учения из-за угроз Британии

Мадуро приказал ответить на провокацию ВеликобританииФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, после прибытия корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, приказал усилить оборону страны в Карибском море и провести военные учения у Атлантического побережья. Заявление транслировал телеканал Venezolana de Televisión.
«Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа — народа Венесуэлы. Мы не можем оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы», — заявил Мадуро в интервью телеканалу. Он приказал в ответ на провокацию Великобритании начать оборонительные действия и провести учения у берегов Атлантического побережья страны.
В начале декабря Венесуэла начала стягивать войска к границам Западной Гайаны. Между странами обострился многолетний спор о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Венесуэла провела 3 декабря референдум о принадлежности западной части Гайаны, а спустя три дня фактически отобрала регион в соседней стране, сообщает Телеканал 360.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, после прибытия корабля британских ВМС HMS Trent к берегам Гайаны, приказал усилить оборону страны в Карибском море и провести военные учения у Атлантического побережья. Заявление транслировал телеканал Venezolana de Televisión. «Это угроза Соединенного Королевства в адрес благородного, мирного, но воинственного народа — народа Венесуэлы. Мы не можем оставаться со сложенными руками перед лицом угрозы», — заявил Мадуро в интервью телеканалу. Он приказал в ответ на провокацию Великобритании начать оборонительные действия и провести учения у берегов Атлантического побережья страны. В начале декабря Венесуэла начала стягивать войска к границам Западной Гайаны. Между странами обострился многолетний спор о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо. Венесуэла провела 3 декабря референдум о принадлежности западной части Гайаны, а спустя три дня фактически отобрала регион в соседней стране, сообщает Телеканал 360.