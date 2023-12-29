29 декабря 2023

Глава СК Бастрыкин поручил проверить аварийную поликлинику в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил проверить состояние поликлиники в Саткинском районе Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщение об аварийном состоянии поликлиники в Саткинском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В социальных сетях размещено обращение к руководству СК России. В нем жители Саткинского муниципального района Челябинской области сообщают, что районная поликлиника находится в аварийном состоянии», — говорится в telegram-канале ведомства.

Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье халатность. Руководителю регионального СК Павлу Решетникову поручено доложить о ходе проверки.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщение об аварийном состоянии поликлиники в Саткинском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России. «В социальных сетях размещено обращение к руководству СК России. В нем жители Саткинского муниципального района Челябинской области сообщают, что районная поликлиника находится в аварийном состоянии», — говорится в telegram-канале ведомства. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье халатность. Руководителю регионального СК Павлу Решетникову поручено доложить о ходе проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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