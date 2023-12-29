Глава СК Бастрыкин поручил проверить аварийную поликлинику в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщение об аварийном состоянии поликлиники в Саткинском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«В социальных сетях размещено обращение к руководству СК России. В нем жители Саткинского муниципального района Челябинской области сообщают, что районная поликлиника находится в аварийном состоянии», — говорится в telegram-канале ведомства.
Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по статье халатность. Руководителю регионального СК Павлу Решетникову поручено доложить о ходе проверки.
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