Транспортная прокуратура взяла на контроль проблему огромных очередей на вокзале
В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале вечером 30 декабря образовались огромные очереди. Об этом сообщили очевидцы.
«Люди опаздывают, многие лезут без очереди», — сообщает очевидец. Передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Поток людей большой, люди не успевают быстро проходить досмотр, пишет «КП-Екатеринбург».
Отмечается, что этой проблемой заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура. В связи с этим были организованы надзорные мероприятия, сказано в сообщении.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.