30 декабря 2023
29 декабря 2023

На вокзале Екатеринбурга образовались огромные очереди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, железнодорожный вокзал, автостоянка, жд вокзал екатеринбург, парковка перед жд
Транспортная прокуратура взяла на контроль проблему огромных очередей на вокзале Фото:

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале вечером 30 декабря образовались огромные очереди. Об этом сообщили очевидцы.

«Люди опаздывают, многие лезут без очереди», — сообщает очевидец. Передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Поток людей большой, люди не успевают быстро проходить досмотр, пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что этой проблемой заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура. В связи с этим были организованы надзорные мероприятия, сказано в сообщении.

Фото:

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В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале вечером 30 декабря образовались огромные очереди. Об этом сообщили очевидцы. «Люди опаздывают, многие лезут без очереди», — сообщает очевидец. Передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Поток людей большой, люди не успевают быстро проходить досмотр, пишет «КП-Екатеринбург». Отмечается, что этой проблемой заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура. В связи с этим были организованы надзорные мероприятия, сказано в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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