Свердловский писатель раскрыл, что значит сленг, на котором говорят бойцы СВО

С началом СВО появился фронтовой сленг, не всегда понятный гражданским людям
С началом спецоперации в жизни россиян появились слова, которые используют солдаты на фронте. Они нередко звучат на гражданке, но при этом далеко не каждый понимает их смысл. URA.RU обратилось к свердловскому писателю Даниилу Туленкову, который прошел через СВО и по просьбе агентства составил своего рода военно-полевой глоссарий. 

По словам Туленкова, арго (так называют язык какой-либо социально замкнутой группы лиц) бойцов СВО пока скуден и беден и не отражает всего спектра жизненных эмоций. В основном он касается чисто военной терминологии. Вот некоторые примеры слов, понятных каждому солдату. 

1. Лесополка — лесополоса, защитное насаждение в степи

2. Коробка (коробочка) — бронированная машина (танк, БМП, БТР)

3. Птица — квадрокоптер

4. Пятисотый — военнослужащий, уклоняющийся от выполнения боевого задания

5. Двухсотый — погибший боец

6. Трехсотый — раненый боец

7. Располага — пункт временной дислокации

8. Связь по синей/зеленой — связь по telegram/WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

9. Арта — артиллерия

10. «Грач» — штурмовик СУ-25

11. Вертушка — вертолет

Сам Даниил Туленков служил в «Шторм Z» — спецподразделении, которое сражается на самых сложных участках. В разгар контрнаступления ВСУ в Запорожье ему довелось побывать в самом пекле, которое среди солдат получило мрачное название «очко Зеленского».

На фронте Туленков неожиданно стяжал славу второго Хэмингуэя. В своем telegram-канале он публиковал заметки, которые полюбились подписчикам за реалистичность и искренность. Вернувшись домой, он объединил цикл автобиографических очерков в книгу «У вас нет других нас». Союз писателей России отметил ее дипломом и медалью. 

*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

