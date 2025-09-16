Свердловский писатель раскрыл, что значит сленг, на котором говорят бойцы СВО

С началом спецоперации в жизни россиян появились слова, которые используют солдаты на фронте. Они нередко звучат на гражданке, но при этом далеко не каждый понимает их смысл. URA.RU обратилось к свердловскому писателю Даниилу Туленкову, который прошел через СВО и по просьбе агентства составил своего рода военно-полевой глоссарий.
По словам Туленкова, арго (так называют язык какой-либо социально замкнутой группы лиц) бойцов СВО пока скуден и беден и не отражает всего спектра жизненных эмоций. В основном он касается чисто военной терминологии. Вот некоторые примеры слов, понятных каждому солдату.
1. Лесополка — лесополоса, защитное насаждение в степи
2. Коробка (коробочка) — бронированная машина (танк, БМП, БТР)
3. Птица — квадрокоптер
4. Пятисотый — военнослужащий, уклоняющийся от выполнения боевого задания
5. Двухсотый — погибший боец
6. Трехсотый — раненый боец
7. Располага — пункт временной дислокации
8. Связь по синей/зеленой — связь по telegram/WhatsApp* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
9. Арта — артиллерия
10. «Грач» — штурмовик СУ-25
11. Вертушка — вертолет
Сам Даниил Туленков служил в «Шторм Z» — спецподразделении, которое сражается на самых сложных участках. В разгар контрнаступления ВСУ в Запорожье ему довелось побывать в самом пекле, которое среди солдат получило мрачное название «очко Зеленского».
На фронте Туленков неожиданно стяжал славу второго Хэмингуэя. В своем telegram-канале он публиковал заметки, которые полюбились подписчикам за реалистичность и искренность. Вернувшись домой, он объединил цикл автобиографических очерков в книгу «У вас нет других нас». Союз писателей России отметил ее дипломом и медалью.
*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
