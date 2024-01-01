Богомаз: над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

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Над Брянской областью два раза за сутки замечены украинские БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Брянской области второй раз за день уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик», — написал Богомаз в telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил российских военных за проделанную работу.

Несколькими часами ранее над Брянским районом был уничтожен БПЛА. Об этом Богомаз сообщил в 12:52 по московскому времени. Он добавил, что пострадавших нет.

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Над Брянской области второй раз за день уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик», — написал Богомаз в telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил российских военных за проделанную работу. Несколькими часами ранее над Брянским районом был уничтожен БПЛА. Об этом Богомаз сообщил в 12:52 по московскому времени. Он добавил, что пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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