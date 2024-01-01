Армия и оружие Богомаз: над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник 01 января 2024 в 17:37 Размер текста - 17 + Над Брянской областью два раза за сутки замечены украинские БПЛА Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Брянской области второй раз за день уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик», — написал Богомаз в telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил российских военных за проделанную работу. Несколькими часами ранее над Брянским районом был уничтожен БПЛА. Об этом Богомаз сообщил в 12:52 по московскому времени. Он добавил, что пострадавших нет. Над Брянской области второй раз за день уничтожен беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс разведчик», — написал Богомаз в telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил российских военных за проделанную работу. Несколькими часами ранее над Брянским районом был уничтожен БПЛА. Об этом Богомаз сообщил в 12:52 по московскому времени. Он добавил, что пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям