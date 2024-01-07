Курганский предприниматель построил в поселке спорткомплекс

Аграрий Александр Шарапов построил ФОК в селе за один год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Яланское Сафакулевского округа Курганской области открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Построил объект предприниматель Александр Шарапов за один год, сообщает местная газета «Трудовая слава».

«Индивидуальный предприниматель Александр Шарапов создал спортивный комплекс на 700 кв. метров, который построен за год и поражает своими масштабами в небольшом селе. Огромный спортивный зал, раздевалки с душевыми, отдельно для отдыха выделена зона на втором этаже, где можно попить чай, посмотреть телевизор», — указано в сообщении газеты во «ВКонтакте».

В ФОКе проходят первые соревнования по настольному теннису — на Кубок Урожая. В них принимают участие спортсмены из округов Курганской области и гости из соседних регионов. Организатором и спонсором состязаний также является Шарапов.

Александр Шарапов выращивает в Сафакулевском округе зерно. Ранее в родном селе Яланское он построил зерносушильный комплекс и зернохранилище, а также административно-производственное здание для работников, где есть столовая, комната для отдыха (гостиница) и детская. Территория объекта полностью благоустроена. На церемонии открытии здания предприниматель поделился планами построить в селе улицу под названием Уютная.

В селе Яланское Сафакулевского округа открыли ФОК, который построил местный предприниматель Александр Шарапов Фото: Сафакулевская районная газета «Трудовая слава», https://vk.com/club206598757

В новом ФОКе проводятся соревнования по настольному теннису, организатором которых выступает ИП Шарапов Фото: Сафакулевская районная газета «Трудовая слава», https://vk.com/club206598757

Фото: Сафакулевская районная газета «Трудовая слава», https://vk.com/club206598757