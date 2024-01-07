В селе Яланское Сафакулевского округа Курганской области открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Построил объект предприниматель Александр Шарапов за один год, сообщает местная газета «Трудовая слава».
«Индивидуальный предприниматель Александр Шарапов создал спортивный комплекс на 700 кв. метров, который построен за год и поражает своими масштабами в небольшом селе. Огромный спортивный зал, раздевалки с душевыми, отдельно для отдыха выделена зона на втором этаже, где можно попить чай, посмотреть телевизор», — указано в сообщении газеты во «ВКонтакте».
В ФОКе проходят первые соревнования по настольному теннису — на Кубок Урожая. В них принимают участие спортсмены из округов Курганской области и гости из соседних регионов. Организатором и спонсором состязаний также является Шарапов.
Александр Шарапов выращивает в Сафакулевском округе зерно. Ранее в родном селе Яланское он построил зерносушильный комплекс и зернохранилище, а также административно-производственное здание для работников, где есть столовая, комната для отдыха (гостиница) и детская. Территория объекта полностью благоустроена. На церемонии открытии здания предприниматель поделился планами построить в селе улицу под названием Уютная.
В селе Яланское Сафакулевского округа открыли ФОК, который построил местный предприниматель Александр Шарапов
Фото: Сафакулевская районная газета «Трудовая слава», https://vk.com/club206598757
В новом ФОКе проводятся соревнования по настольному теннису, организатором которых выступает ИП Шарапов
Фото: Сафакулевская районная газета «Трудовая слава», https://vk.com/club206598757
Фото: Сафакулевская районная газета «Трудовая слава», https://vk.com/club206598757
Фото: Сафакулевская районная газета «Трудовая слава», https://vk.com/club206598757
В селе Яланское Сафакулевского округа Курганской области открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Построил объект предприниматель Александр Шарапов за один год, сообщает местная газета «Трудовая слава». «Индивидуальный предприниматель Александр Шарапов создал спортивный комплекс на 700 кв. метров, который построен за год и поражает своими масштабами в небольшом селе. Огромный спортивный зал, раздевалки с душевыми, отдельно для отдыха выделена зона на втором этаже, где можно попить чай, посмотреть телевизор», — указано в сообщении газеты во «ВКонтакте». В ФОКе проходят первые соревнования по настольному теннису — на Кубок Урожая. В них принимают участие спортсмены из округов Курганской области и гости из соседних регионов. Организатором и спонсором состязаний также является Шарапов. Александр Шарапов выращивает в Сафакулевском округе зерно. Ранее в родном селе Яланское он построил зерносушильный комплекс и зернохранилище, а также административно-производственное здание для работников, где есть столовая, комната для отдыха (гостиница) и детская. Территория объекта полностью благоустроена. На церемонии открытии здания предприниматель поделился планами построить в селе улицу под названием Уютная.