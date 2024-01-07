07 января 2024

Курганский предприниматель за свой счет построил в поселке спорткомплекс. Фото

Курганский предприниматель построил в поселке спорткомплекс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спорткомплекс Велес Курган, спортивный зал, теннисный стол, пинг понг
Аграрий Александр Шарапов построил ФОК в селе за один год Фото:

В селе Яланское Сафакулевского округа Курганской области открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Построил объект предприниматель Александр Шарапов за один год, сообщает местная газета «Трудовая слава».

«Индивидуальный предприниматель Александр Шарапов создал спортивный комплекс на 700 кв. метров, который построен за год и поражает своими масштабами в небольшом селе. Огромный спортивный зал, раздевалки с душевыми, отдельно для отдыха выделена зона на втором этаже, где можно попить чай, посмотреть телевизор», — указано в сообщении газеты во «ВКонтакте».

В ФОКе проходят первые соревнования по настольному теннису — на Кубок Урожая. В них принимают участие спортсмены из округов Курганской области и гости из соседних регионов. Организатором и спонсором состязаний также является Шарапов.

Александр Шарапов выращивает в Сафакулевском округе зерно. Ранее в родном селе Яланское он построил зерносушильный комплекс и зернохранилище, а также административно-производственное здание для работников, где есть столовая, комната для отдыха (гостиница) и детская. Территория объекта полностью благоустроена. На церемонии открытии здания предприниматель поделился планами построить в селе улицу под названием Уютная.

В селе Яланское Сафакулевского округа открыли ФОК, который построил местный предприниматель Александр Шарапов
В селе Яланское Сафакулевского округа открыли ФОК, который построил местный предприниматель Александр Шарапов
Фото:
В новом ФОКе проводятся соревнования по настольному теннису, организатором которых выступает ИП Шарапов
В новом ФОКе проводятся соревнования по настольному теннису, организатором которых выступает ИП Шарапов
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Яланское Сафакулевского округа Курганской области открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Построил объект предприниматель Александр Шарапов за один год, сообщает местная газета «Трудовая слава». «Индивидуальный предприниматель Александр Шарапов создал спортивный комплекс на 700 кв. метров, который построен за год и поражает своими масштабами в небольшом селе. Огромный спортивный зал, раздевалки с душевыми, отдельно для отдыха выделена зона на втором этаже, где можно попить чай, посмотреть телевизор», — указано в сообщении газеты во «ВКонтакте». В ФОКе проходят первые соревнования по настольному теннису — на Кубок Урожая. В них принимают участие спортсмены из округов Курганской области и гости из соседних регионов. Организатором и спонсором состязаний также является Шарапов. Александр Шарапов выращивает в Сафакулевском округе зерно. Ранее в родном селе Яланское он построил зерносушильный комплекс и зернохранилище, а также административно-производственное здание для работников, где есть столовая, комната для отдыха (гостиница) и детская. Территория объекта полностью благоустроена. На церемонии открытии здания предприниматель поделился планами построить в селе улицу под названием Уютная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...