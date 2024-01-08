В мире США Россиянин признал в суде США вину в попытке финансирования террористов 09 января 2024 в 02:16 Размер текста - 17 + Россиянин признался в американском суде в финансировании террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гражданин России Мурат Курашев в американском суде признал вину в попытке финансирования террористической организации. Об этом сообщили в Минюсте США. «Россиянин признал вину в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации. Курашев пытался оказывать финансовую помощь «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим URA.RU), — указано в сообщении ведомства. По данным ведомства, Курашев живет в Сакраменто в штате Калифорния. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов. Ранее суд в США приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве. Приговор вступил в законную силу, передает RT. «Хайят Тахрир аш-Шам»* террористическая организация, запрещенная в России. Гражданин России Мурат Курашев в американском суде признал вину в попытке финансирования террористической организации. Об этом сообщили в Минюсте США. «Россиянин признал вину в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации. Курашев пытался оказывать финансовую помощь «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим URA.RU), — указано в сообщении ведомства. По данным ведомства, Курашев живет в Сакраменто в штате Калифорния. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов. Ранее суд в США приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве. Приговор вступил в законную силу, передает RT. «Хайят Тахрир аш-Шам»* террористическая организация, запрещенная в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям