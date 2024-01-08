08 января 2024

Россиянин признал в суде США вину в попытке финансирования террористов

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Россиянин признался в американском суде в финансировании террористов Фото:

Гражданин России Мурат Курашев в американском суде признал вину в попытке финансирования террористической организации. Об этом сообщили в Минюсте США.

«Россиянин признал вину в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации. Курашев пытался оказывать финансовую помощь «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим URA.RU), — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, Курашев живет в Сакраменто в штате Калифорния. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов.

Ранее суд в США приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве. Приговор вступил в законную силу, передает RT.

«Хайят Тахрир аш-Шам»* террористическая организация, запрещенная в России.

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Гражданин России Мурат Курашев в американском суде признал вину в попытке финансирования террористической организации. Об этом сообщили в Минюсте США. «Россиянин признал вину в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации. Курашев пытался оказывать финансовую помощь «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим URA.RU), — указано в сообщении ведомства. По данным ведомства, Курашев живет в Сакраменто в штате Калифорния. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов. Ранее суд в США приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве. Приговор вступил в законную силу, передает RT. «Хайят Тахрир аш-Шам»* террористическая организация, запрещенная в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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