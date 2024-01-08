Россиянин признал в суде США вину в попытке финансирования террористов

Гражданин России Мурат Курашев в американском суде признал вину в попытке финансирования террористической организации. Об этом сообщили в Минюсте США.
«Россиянин признал вину в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации. Курашев пытался оказывать финансовую помощь «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещенная в РФ террористическая организация — прим URA.RU), —
По данным ведомства, Курашев живет в Сакраменто в штате Калифорния. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов.
Ранее суд в США приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве. Приговор вступил в законную силу, передает RT.
«Хайят Тахрир аш-Шам»* террористическая организация, запрещенная в России.
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