Власти нашли экологичный способ снижения протестной активности россиян

20 февраля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Мишустин рассказал, на какие эко-инициативы было потрачено 3,5 млрд рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство снижает протестную активность россиян, решая экологические проблемы. Так политолог Никита Ляховецкий объяснил URA.RU основные тезисы доклада премьер-министра РФ Михаила Мишустина на стратегической сессии 20 февраля. Глава правительства заявил, что на финансирование эко-инициатив было потрачено 3,5 млрд рублей. Кабмин реализует ряд стратегических инициатив в сфере заботы о природе, а равно — о здоровье россиян, сообщил премьер-министр. Первая инициатива — «Генеральная уборка» — решает существующие проблемы загрязнения окружающей среды. В прошлом году при ее реализации были закрыты 150 экологически-опасных скважин и поднято 131 затонувшее судно. Также Мишустин отметил важность сокращения количества отходов в рамках «Экономики замкнутого цикла» и разработки новой экологически-чистой сырьевой базы по инициативе «Геология: возрождение легенды». Всего на эти проекты в 2023 году было потрачено 3,5 млрд рублей, в 2024 году эта сумма возрастет. «Необходимо продолжить формировать условия, чтобы такие объекты не появлялись», — подчеркнул Мишустин. Решение задач в сфере экологии, защиты биоразнообразия, водоемов и воздуха, это не только тема обеспечения безопасной жизни россиян, но и защита политической стабильности государства от внешних вмешательств, считает Ляховецкий. «Вопрос экологии сейчас остается острым: стройки, свалки, загрязнение. Эти болевые точки, волнующие людей и мобилизующие их на протестную активность, не замалчиваются, а прорабатываются», — отметил политолог. По словам Ляховецкого, в условиях СВО, когда противник пытается манипулировать мнением активных граждан, экологические проблемы — благодатная почва для раскачки протеста там, где ситуация может решаться в диалоге. Факт постоянного присутствия в повестке правительства экологии говорит о готовности решать конкретные задачи до того, как они станут проблемами и могут вызвать локальные протесты. Политолог напомнил о ситуации со строительством мусорного полигона возле станции Шиес (Архангельская область), где 5 лет назад возникли протесты. Они стали возможными, в том числе, из-за деструктивного влияния признанных нежелательными иностранных эко-организаций. Важным, по мнению Ляховецкого, является реальное решение правительством тех вопросов, которые ранее использовались иностранными экологами только для создания шума и получения грантов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство снижает протестную активность россиян, решая экологические проблемы. Так политолог Никита Ляховецкий объяснил URA.RU основные тезисы доклада премьер-министра РФ Михаила Мишустина на стратегической сессии 20 февраля. Глава правительства заявил, что на финансирование эко-инициатив было потрачено 3,5 млрд рублей. Кабмин реализует ряд стратегических инициатив в сфере заботы о природе, а равно — о здоровье россиян, сообщил премьер-министр. Первая инициатива — «Генеральная уборка» — решает существующие проблемы загрязнения окружающей среды. В прошлом году при ее реализации были закрыты 150 экологически-опасных скважин и поднято 131 затонувшее судно. Также Мишустин отметил важность сокращения количества отходов в рамках «Экономики замкнутого цикла» и разработки новой экологически-чистой сырьевой базы по инициативе «Геология: возрождение легенды». Всего на эти проекты в 2023 году было потрачено 3,5 млрд рублей, в 2024 году эта сумма возрастет. «Необходимо продолжить формировать условия, чтобы такие объекты не появлялись», — подчеркнул Мишустин. Решение задач в сфере экологии, защиты биоразнообразия, водоемов и воздуха, это не только тема обеспечения безопасной жизни россиян, но и защита политической стабильности государства от внешних вмешательств, считает Ляховецкий. «Вопрос экологии сейчас остается острым: стройки, свалки, загрязнение. Эти болевые точки, волнующие людей и мобилизующие их на протестную активность, не замалчиваются, а прорабатываются», — отметил политолог. По словам Ляховецкого, в условиях СВО, когда противник пытается манипулировать мнением активных граждан, экологические проблемы — благодатная почва для раскачки протеста там, где ситуация может решаться в диалоге. Факт постоянного присутствия в повестке правительства экологии говорит о готовности решать конкретные задачи до того, как они станут проблемами и могут вызвать локальные протесты. Политолог напомнил о ситуации со строительством мусорного полигона возле станции Шиес (Архангельская область), где 5 лет назад возникли протесты. Они стали возможными, в том числе, из-за деструктивного влияния признанных нежелательными иностранных эко-организаций. Важным, по мнению Ляховецкого, является реальное решение правительством тех вопросов, которые ранее использовались иностранными экологами только для создания шума и получения грантов.