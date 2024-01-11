11 января 2024

Десятки екатеринбуржцев столпились на морозе возле аэропорта Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт кольцово, зима, автостоянка, неубранный снег, парковка
Порядка 40 человек не могут зайти в аэропорт, отметил очевидец Фото:

Возле екатеринбургского аэропорта Кольцово образовалась очередь из 40 человек. Люди жалуются на мороз и долгое ожидание на вход в терминалы. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем.

«На международный и внутренний терминалы Кольцово выстроилась огромная очередь, из-за которой люди не помещаются на входе здания. На улице очень холодно. Нам приходится стоять в неподвижной толпе. Сейчас снаружи здания находятся порядка 40 человек», — сказал очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга вечером 30 декабря образовались огромные очереди. Инцидентом заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура, из-за чего были организованы надзорные мероприятия.

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Возле екатеринбургского аэропорта Кольцово образовалась очередь из 40 человек. Люди жалуются на мороз и долгое ожидание на вход в терминалы. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем. «На международный и внутренний терминалы Кольцово выстроилась огромная очередь, из-за которой люди не помещаются на входе здания. На улице очень холодно. Нам приходится стоять в неподвижной толпе. Сейчас снаружи здания находятся порядка 40 человек», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось. На железнодорожном вокзале Екатеринбурга вечером 30 декабря образовались огромные очереди. Инцидентом заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура, из-за чего были организованы надзорные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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