Десятки екатеринбуржцев столпились на морозе возле аэропорта Кольцово

Возле екатеринбургского аэропорта Кольцово образовалась очередь из 40 человек. Люди жалуются на мороз и долгое ожидание на вход в терминалы. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем.
«На международный и внутренний терминалы Кольцово выстроилась огромная очередь, из-за которой люди не помещаются на входе здания. На улице очень холодно. Нам приходится стоять в неподвижной толпе. Сейчас снаружи здания находятся порядка 40 человек», — сказал очевидец.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось.
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга вечером 30 декабря образовались огромные очереди. Инцидентом заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура, из-за чего были организованы надзорные мероприятия.
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