Общество Десятки екатеринбуржцев столпились на морозе возле аэропорта Кольцово 12 января 2024 в 06:06 Размер текста - 17 + Порядка 40 человек не могут зайти в аэропорт, отметил очевидец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле екатеринбургского аэропорта Кольцово образовалась очередь из 40 человек. Люди жалуются на мороз и долгое ожидание на вход в терминалы. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем. «На международный и внутренний терминалы Кольцово выстроилась огромная очередь, из-за которой люди не помещаются на входе здания. На улице очень холодно. Нам приходится стоять в неподвижной толпе. Сейчас снаружи здания находятся порядка 40 человек», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось. На железнодорожном вокзале Екатеринбурга вечером 30 декабря образовались огромные очереди. Инцидентом заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура, из-за чего были организованы надзорные мероприятия. Возле екатеринбургского аэропорта Кольцово образовалась очередь из 40 человек. Люди жалуются на мороз и долгое ожидание на вход в терминалы. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства, ставший очевидцем. «На международный и внутренний терминалы Кольцово выстроилась огромная очередь, из-за которой люди не помещаются на входе здания. На улице очень холодно. Нам приходится стоять в неподвижной толпе. Сейчас снаружи здания находятся порядка 40 человек», — сказал очевидец. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации ответ получить не удалось. На железнодорожном вокзале Екатеринбурга вечером 30 декабря образовались огромные очереди. Инцидентом заинтересовалась свердловская транспортная прокуратура, из-за чего были организованы надзорные мероприятия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям