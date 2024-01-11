Прокуратура начала проверку из-за огромной очереди в аэропорт Кольцово

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после жалоб на огромную очередь возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, в которой замерзают люди. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по информации, опубликованной в СМИ, об образовании очередей на входах в здание аэропорта. Ведомством будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта законодательства о транспортной безопасности и о защите прав потребителей», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура».
В ведомстве отметили, что в настоящее время очередей на вход в Кольцово не наблюдается. Все пропускные технические средства обеспечения транспортной безопасности в аэропорту находятся в исправном состоянии.
Ранее URA.RU писало, что возле Кольцово образовалась очередь из 40 человек. Люди жаловались на мороз и долгое ожидание на вход в международный и внутренний терминалы.
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