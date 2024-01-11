11 января 2024

Прокуратура начала проверку из-за огромной очереди в аэропорт Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуратура проверит соблюдение прав потребителей Фото:

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после жалоб на огромную очередь возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, в которой замерзают люди. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по информации, опубликованной в СМИ, об образовании очередей на входах в здание аэропорта. Ведомством будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта законодательства о транспортной безопасности и о защите прав потребителей», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура».

В ведомстве отметили, что в настоящее время очередей на вход в Кольцово не наблюдается. Все пропускные технические средства обеспечения транспортной безопасности в аэропорту находятся в исправном состоянии.

Ранее URA.RU писало, что возле Кольцово образовалась очередь из 40 человек. Люди жаловались на мороз и долгое ожидание на вход в международный и внутренний терминалы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после жалоб на огромную очередь возле екатеринбургского аэропорта Кольцово, в которой замерзают люди. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по информации, опубликованной в СМИ, об образовании очередей на входах в здание аэропорта. Ведомством будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта законодательства о транспортной безопасности и о защите прав потребителей», — пишет telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура». В ведомстве отметили, что в настоящее время очередей на вход в Кольцово не наблюдается. Все пропускные технические средства обеспечения транспортной безопасности в аэропорту находятся в исправном состоянии. Ранее URA.RU писало, что возле Кольцово образовалась очередь из 40 человек. Люди жаловались на мороз и долгое ожидание на вход в международный и внутренний терминалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...