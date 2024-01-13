ТАСС показало, что осталось от склада Wildberries после пожара

ТАСС передает, что пожар был локализован
ТАСС показал кадры того, что осталось от склада Wildberries в Санкт-Петербурге после возгорания. Пожар был локализован. Он уничтожил все товары на площади 70 тысяч квадратных метров.
Что осталось от склада Wildberries после пожара
Пожар на складе Wildberries был локализован
Пожар на складе начался утром 13 января, передает RT. Площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает «Национальная служба новостей». Врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров сообщил, что склад Wildberries работал незаконно.
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