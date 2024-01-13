Происшествия ТАСС показало, что осталось от склада Wildberries после пожара Пожар на складе Wildberries площадью 70 тысяч квадратных метров локализован 13 января 2024 в 17:05 Размер текста - 17 + ТАСС передает, что пожар был локализован Фото: Валентин Егоршин/ТАСС ТАСС показал кадры того, что осталось от склада Wildberries в Санкт-Петербурге после возгорания. Пожар был локализован. Он уничтожил все товары на площади 70 тысяч квадратных метров. Что осталось от склада Wildberries после пожара Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Пожар на складе Wildberries был локализован Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Пожар на складе начался утром 13 января, передает RT. Площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает «Национальная служба новостей». Врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров сообщил, что склад Wildberries работал незаконно. ТАСС показал кадры того, что осталось от склада Wildberries в Санкт-Петербурге после возгорания. Пожар был локализован. Он уничтожил все товары на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожар на складе начался утром 13 января, передает RT. Площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает «Национальная служба новостей». Врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров сообщил, что склад Wildberries работал незаконно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям