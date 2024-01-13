ТАСС показало, что осталось от склада Wildberries после пожара

Пожар на складе Wildberries площадью 70 тысяч квадратных метров локализован
© Служба новостей «URA.RU»
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ТАСС передает, что пожар был локализован Фото:

ТАСС показал кадры того, что осталось от склада Wildberries в Санкт-Петербурге после возгорания. Пожар был локализован. Он уничтожил все товары на площади 70 тысяч квадратных метров.

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Что осталось от склада Wildberries после пожара
Фото:
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Пожар на складе Wildberries был локализован
Фото:

Пожар на складе начался утром 13 января, передает RT. Площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает «Национальная служба новостей». Врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров сообщил, что склад Wildberries работал незаконно.

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ТАСС показал кадры того, что осталось от склада Wildberries в Санкт-Петербурге после возгорания. Пожар был локализован. Он уничтожил все товары на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожар на складе начался утром 13 января, передает RT. Площадь возгорания увеличилась до 70 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает «Национальная служба новостей». Врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров сообщил, что склад Wildberries работал незаконно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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