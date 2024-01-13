Shot: один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Сотрудника склада не могут найти после пожара Фото:

Во время пожара на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге пропал 20-летний мужчина. Как пишет Shot, молодого человека не видели после начала ЧП, а на телефон он не отвечает.

«Сотрудники распределительного центра заявили, что последний раз видели Евгения в курилке непосредственно перед пожаром, после чего он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его не нашли», — передает издание.

С молодым человеком не может связаться его мать. «Не могу дозвониться. У него гудок идет, но он не отвечает», — приводит «Рен ТВ» слова женщины.

По ее словам, 20-летний сын Евгений работает на этом складе. После того как она узнала о пожаре, попыталась связаться с сыном, но на звонки он не отвечает.

Пожар на складе Wildberries, по предварительным данным, начался в блоке, где хранится упаковочная пленка. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки. Baza сообщал, что ЧП могло быть связано с конфликтом мигрантов. URA.RU собрало все, что известно о пожаре.

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Во время пожара на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге пропал 20-летний мужчина. Как пишет Shot, молодого человека не видели после начала ЧП, а на телефон он не отвечает. «Сотрудники распределительного центра заявили, что последний раз видели Евгения в курилке непосредственно перед пожаром, после чего он потерялся во время стихийной эвакуации. На улице его не нашли», — передает издание. С молодым человеком не может связаться его мать. «Не могу дозвониться. У него гудок идет, но он не отвечает», — приводит «Рен ТВ» слова женщины. По ее словам, 20-летний сын Евгений работает на этом складе. После того как она узнала о пожаре, попыталась связаться с сыном, но на звонки он не отвечает. Пожар на складе Wildberries, по предварительным данным, начался в блоке, где хранится упаковочная пленка. Причиной возгорания могла стать неисправность проводки. Baza сообщал, что ЧП могло быть связано с конфликтом мигрантов. URA.RU собрало все, что известно о пожаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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