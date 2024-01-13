Стал известен очаг возгорания на складе Wildberries в Петербурге

Пожар на складе Wildberries начался в блоке, где хранилась упаковочная пленка для товаров. Об этом сообщили в интернет-газете «Фонтанка».
«Возгорание на Московском шоссе произошло в блоке, где хранится упаковочная пленка, которой оборачивают паллеты с товаром», — сообщает «Фонтанка» по предварительным данным. Отмечается, что в блоке работали 350 человек. Они были эвакуированы первыми.
Однако по словам спецслужб, предварительной причиной возгорания стала неисправность проводки. Их слова передает ТАСС.
Пожар на складе начался утром 13 января, передает телеканал 360. Площадь возгорания увеличилась до 75 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать. На складе в момент пожара была отключена сигнализация, передает деловое издание «Взгляд».
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