Склад Wildberries в Петербурге, где был пожар, работал незаконно

Склад Wildberries, где произошло возгорание, в Санкт-Петербурге работал незаконно. Об этом сообщил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров.
«Госстройнадзор не давал разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию», — заявил Захаров. Его слова передает РЕН ТВ.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госстройнадзор. Ответ ожидается.
Пожар на складе начался утром 13 января, передает «Национальная служба новостей». Площадь возгорания увеличилась до 75 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает RT. На складе в момент пожара была отключена сигнализация.
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