Происшествия Склад Wildberries в Петербурге, где был пожар, работал незаконно 13 января 2024 в 16:04 Размер текста - 17 + Вячеслав Захаров сообщил, что Госстройнадзор не разрешал ввод склада в эксплуатацию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Склад Wildberries, где произошло возгорание, в Санкт-Петербурге работал незаконно. Об этом сообщил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров. «Госстройнадзор не давал разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию», — заявил Захаров. Его слова передает РЕН ТВ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госстройнадзор. Ответ ожидается. Пожар на складе начался утром 13 января, передает «Национальная служба новостей». Площадь возгорания увеличилась до 75 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает RT. На складе в момент пожара была отключена сигнализация. Склад Wildberries, где произошло возгорание, в Санкт-Петербурге работал незаконно. Об этом сообщил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров. «Госстройнадзор не давал разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию», — заявил Захаров. Его слова передает РЕН ТВ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госстройнадзор. Ответ ожидается. Пожар на складе начался утром 13 января, передает «Национальная служба новостей». Площадь возгорания увеличилась до 75 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает RT. На складе в момент пожара была отключена сигнализация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям