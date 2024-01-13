Склад Wildberries в Петербурге, где был пожар, работал незаконно

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Вячеслав Захаров сообщил, что Госстройнадзор не разрешал ввод склада в эксплуатацию Фото:

Склад Wildberries, где произошло возгорание, в Санкт-Петербурге работал незаконно. Об этом сообщил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

«Госстройнадзор не давал разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию», — заявил Захаров. Его слова передает РЕН ТВ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госстройнадзор. Ответ ожидается.

Пожар на складе начался утром 13 января, передает «Национальная служба новостей». Площадь возгорания увеличилась до 75 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает RT. На складе в момент пожара была отключена сигнализация.

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Склад Wildberries, где произошло возгорание, в Санкт-Петербурге работал незаконно. Об этом сообщил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров. «Госстройнадзор не давал разрешения на ввод комплекса в эксплуатацию», — заявил Захаров. Его слова передает РЕН ТВ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госстройнадзор. Ответ ожидается. Пожар на складе начался утром 13 января, передает «Национальная служба новостей». Площадь возгорания увеличилась до 75 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — сгорели. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать, передает RT. На складе в момент пожара была отключена сигнализация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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