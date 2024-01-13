13 января 2024
12 января 2024

В Кургане расширят центр гражданских инициатив. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
Депутат Ильтяков анонсировал расширение партийного офиса Фото:

В Кургане планируется расширить центр поддержки гражданских инициатив. В нем появится кинозал, а также игровые зоны. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь Курганского регионального отделения «Единой России» Александр Ильтяков в своем telegram-канале.

«В Кургане будет расширен центр поддержки гражданских инициатив. Появится коворкинг для общественных событий, кинозал до 70 мест, молодежная и детская игровая зоны», — отметил в посте Ильтяков.

Ильтяков подчеркнул, что уже есть предпроектная документация ремонтных работ помещений регионального центра партии. Он добавил, что пока ремонтируют офис в центре города, реготделение переехало в помещения на улице Тобольной.

Глава Курганского реготделения партии "Единая Россия" Ильтяков обсудил документацию по ремонту офиса
Глава Курганского реготделения партии «Единая Россия» Ильтяков обсудил документацию по ремонту офиса
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В Кургане планируется расширить центр поддержки гражданских инициатив. В нем появится кинозал, а также игровые зоны. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь Курганского регионального отделения «Единой России» Александр Ильтяков в своем telegram-канале. «В Кургане будет расширен центр поддержки гражданских инициатив. Появится коворкинг для общественных событий, кинозал до 70 мест, молодежная и детская игровая зоны», — отметил в посте Ильтяков. Ильтяков подчеркнул, что уже есть предпроектная документация ремонтных работ помещений регионального центра партии. Он добавил, что пока ремонтируют офис в центре города, реготделение переехало в помещения на улице Тобольной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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