В Кургане планируется расширить центр поддержки гражданских инициатив. В нем появится кинозал, а также игровые зоны. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь Курганского регионального отделения «Единой России» Александр Ильтяков в своем telegram-канале.
«В Кургане будет расширен центр поддержки гражданских инициатив. Появится коворкинг для общественных событий, кинозал до 70 мест, молодежная и детская игровая зоны», — отметил в посте Ильтяков.
Ильтяков подчеркнул, что уже есть предпроектная документация ремонтных работ помещений регионального центра партии. Он добавил, что пока ремонтируют офис в центре города, реготделение переехало в помещения на улице Тобольной.
Глава Курганского реготделения партии «Единая Россия» Ильтяков обсудил документацию по ремонту офиса
Фото: telegram-канал Александра Ильтякова, https://t.me/iltiakov_live/5453
В Кургане планируется расширить центр поддержки гражданских инициатив. В нем появится кинозал, а также игровые зоны. Об этом рассказал депутат Госдумы, секретарь Курганского регионального отделения «Единой России» Александр Ильтяков в своем telegram-канале. «В Кургане будет расширен центр поддержки гражданских инициатив. Появится коворкинг для общественных событий, кинозал до 70 мест, молодежная и детская игровая зоны», — отметил в посте Ильтяков. Ильтяков подчеркнул, что уже есть предпроектная документация ремонтных работ помещений регионального центра партии. Он добавил, что пока ремонтируют офис в центре города, реготделение переехало в помещения на улице Тобольной.