Как страны Запада готовятся к войне с Россией

Bild: Германия начала подготовку к войне с Россией

15 января 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Страны Европы готовят своих жителей к войне против России Фото: Министерство обороны Великобритании В Европе наблюдаются случаи, когда власти некоторых стран предпринимают меры, которые могут быть восприняты как подготовка к возможной войне против России. URA.RU в своем материале собрало всю информацию о развитии этой тенденции. Шведов призвали готовиться к войне В Швеции заявили о возможности начала войны и призвали граждан подготовиться к ней. Главнокомандующий армией Микаэль Бюден и министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин отметили, что мир не является константой даже в их стране. Поэтому они рекомендуют обеспечивать функционирование убежищ, разрабатывать планы экстренного водоснабжения и продовольствия. Сотрудников предприятий призвали задуматься о своей роли в случае войны, а частных лиц призвали принять ответственность за готовность своих домов и рассмотреть возможность собственного привлечения к добровольческой организации обороны. Главнокомандующий шведскими вооруженными силами подчеркнул серьезность ситуации и призвал к действиям. Финские военные моделируют столкновение с Россией Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией. Во время учений солдаты применяют лазерное оружие и датчики на поясах. Этот метод подготовки призван повысить готовность к возможному конфликту. Резервисты, прошедшие такую тренировку, подчеркивают, что война может случиться, и сравнивают сегодняшнюю заботу о безопасности ситуацией 45 лет назад. Жителей Польши предупредили о риске войны против России Жители Польши готовятся к возможному конфликту с Россией. Политическая пропаганда в стране активно использует методы, схожие с теми, которые применялись между двумя мировыми войнами. Польские политики проявляют непосредственность и бесцеремонность в отношении российской стороны. Выступление польского посла в Париже, где была упомянута возможность вступления Польши в войну с Россией, вызывает тревожные настроения в стране. Десятки тысяч немецких солдат готовятся к конфликту с РФ Немецкое издание Bild сообщает, что Бундесвер готовится к возможной войне с Россией. Согласно секретным материалам, десятки тысяч немецких солдат будут задействованы в подготовке к конфликту. Планируются сценарии для случаев эскалации отношений между НАТО и Россией, с возможным началом конфликта уже в феврале. Британия отправляет своих солдат на учения НАТО Великобритания приняла решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО для тренировки «отражения возможной атаки» со стороны России. В учениях примут участие армия, флот и Военно-воздушные силы Британии, а также авианосец Королевского флота и военные корабли. Министр обороны страны Грант Шаппс подчеркнул, что это позволит обеспечить жизненно важную уверенность в борьбе с угрозой. Нидерланды усиливает свои войска для противодействия России Армия стремится усилить свои силы для противодействия российской угрозе и готовится к возможной эскалации конфликта. Планируется набор от двух до трех тысяч добровольцев ежегодно для годовой службы, что позволит заполнить вакансии и обеспечить больше резервистов для более эффективной борьбы с Россией. Командующий армией Мартин Вийнен заявил, что общество должно быть готово к войне с Россией и подчеркнул важность наличия большего числа резервистов и добровольцев для обеспечения нормального функционирования армии. Молдавия начала подготовку к военному конфликту По словам директора Института социально-политических исследований и регионального развития в Тирасполе Игоря Шорникова Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Президент страны Майя Санду объявила Россию главной угрозой национальной безопасности. Шорников полагает, что это может быть попытка создать юридическую основу для военных акций против российских миротворцев на Днестре. Перед началом войны планируется политическая «зачистка» оппозиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Европе наблюдаются случаи, когда власти некоторых стран предпринимают меры, которые могут быть восприняты как подготовка к возможной войне против России. URA.RU в своем материале собрало всю информацию о развитии этой тенденции. В Швеции заявили о возможности начала войны и призвали граждан подготовиться к ней. Главнокомандующий армией Микаэль Бюден и министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин отметили, что мир не является константой даже в их стране. Поэтому они рекомендуют обеспечивать функционирование убежищ, разрабатывать планы экстренного водоснабжения и продовольствия. Сотрудников предприятий призвали задуматься о своей роли в случае войны, а частных лиц призвали принять ответственность за готовность своих домов и рассмотреть возможность собственного привлечения к добровольческой организации обороны. Главнокомандующий шведскими вооруженными силами подчеркнул серьезность ситуации и призвал к действиям. Финские военные используют компьютерные симуляции для моделирования столкновения с Россией. Во время учений солдаты применяют лазерное оружие и датчики на поясах. Этот метод подготовки призван повысить готовность к возможному конфликту. Резервисты, прошедшие такую тренировку, подчеркивают, что война может случиться, и сравнивают сегодняшнюю заботу о безопасности ситуацией 45 лет назад. Жители Польши готовятся к возможному конфликту с Россией. Политическая пропаганда в стране активно использует методы, схожие с теми, которые применялись между двумя мировыми войнами. Польские политики проявляют непосредственность и бесцеремонность в отношении российской стороны. Выступление польского посла в Париже, где была упомянута возможность вступления Польши в войну с Россией, вызывает тревожные настроения в стране. Немецкое издание Bild сообщает, что Бундесвер готовится к возможной войне с Россией. Согласно секретным материалам, десятки тысяч немецких солдат будут задействованы в подготовке к конфликту. Планируются сценарии для случаев эскалации отношений между НАТО и Россией, с возможным началом конфликта уже в феврале. Великобритания приняла решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО для тренировки «отражения возможной атаки» со стороны России. В учениях примут участие армия, флот и Военно-воздушные силы Британии, а также авианосец Королевского флота и военные корабли. Министр обороны страны Грант Шаппс подчеркнул, что это позволит обеспечить жизненно важную уверенность в борьбе с угрозой. Армия стремится усилить свои силы для противодействия российской угрозе и готовится к возможной эскалации конфликта. Планируется набор от двух до трех тысяч добровольцев ежегодно для годовой службы, что позволит заполнить вакансии и обеспечить больше резервистов для более эффективной борьбы с Россией. Командующий армией Мартин Вийнен заявил, что общество должно быть готово к войне с Россией и подчеркнул важность наличия большего числа резервистов и добровольцев для обеспечения нормального функционирования армии. По словам директора Института социально-политических исследований и регионального развития в Тирасполе Игоря Шорникова Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Президент страны Майя Санду объявила Россию главной угрозой национальной безопасности. Шорников полагает, что это может быть попытка создать юридическую основу для военных акций против российских миротворцев на Днестре. Перед началом войны планируется политическая «зачистка» оппозиции.