Эксперт Шорников: Молдавия собирается начать войну с Россией

12 октября 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Такое мнение высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, комментируя увеличение расходов страны, о котором объявила президент Молдавии Майя Санду. «То, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооруженному конфликту с Россией. Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона — множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром», — заявил Шорников в разгвооре с РИА Новости. Кроме того, Санду объявила Россию главной угрозой национальной безопасности страны. По мнению Шортникова, президент Молдавии тем самым пытается подвести правовые основания для силовых акций против российских миротворцев на Днестре, которые будут поддержаны НАТО. Однако он отметил, что война начнется не сразу, сначала под предлогом ликвидации российских угроз проведут политическую «зачистку» оппозиции.

Молдавия готовится к вооруженному конфликту с Россией. Такое мнение высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, комментируя увеличение расходов страны, о котором объявила президент Молдавии Майя Санду. «То, что она делает сейчас, — это прямая подготовка Молдовы к вооруженному конфликту с Россией. Все это укладывается в глобальную стратегию одряхлевшего гегемона — множить хаос и нестабильность для удержания своего контроля над миром», — заявил Шорников в разгвооре с РИА Новости. Кроме того, Санду объявила Россию главной угрозой национальной безопасности страны. По мнению Шортникова, президент Молдавии тем самым пытается подвести правовые основания для силовых акций против российских миротворцев на Днестре, которые будут поддержаны НАТО. Однако он отметил, что война начнется не сразу, сначала под предлогом ликвидации российских угроз проведут политическую «зачистку» оппозиции.