14 января 2024

Британия направит на учения НАТО 20 тысяч военных для борьбы с Россией

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Британия направит 20 тысяч военных на учения НАТО, заявил Грант Шаппс Фото:

В Великобритании принято решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО, которые будут проводиться для тренировки отражения возможной «атаки со стороны России». Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс.

«Великобритания отправит 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО со времен холодной войны, чтобы отработать отражение предполагаемой атаки со стороны России», — передает слова Шаппса «Ридус». Он добавил, что в учениях примут участие военнослужащие армии, флота и Военно-воздушных сил Великобритании, а также авианосец Королевского флота, военные корабли и истребитель F-35 ВВС.

Министр подчеркнул, что участие в учениях «Стойкий защитник» позволит обеспечить «жизненно важную уверенность в борьбе с угрозой». Крупнейшие военные учения НАТО начались после того, как ВВС Великобритании совместно с США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, заключил Шаппс.

Ранее стало известно, что в ходе полномасштабных учений НАТО в Балтийском море силы альянса смогли отработать сценарий захвата российских островов Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, а также блокаду Финского залива и Калининградской области. В рамках учений в районе северо-западных границ России находится группировка, состоящая из более 5 тысяч военных, 30 кораблей, 20 самолетов и вертолетов.

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В Великобритании принято решение направить 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО, которые будут проводиться для тренировки отражения возможной «атаки со стороны России». Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс. «Великобритания отправит 20 тысяч военнослужащих на крупнейшие военные учения НАТО со времен холодной войны, чтобы отработать отражение предполагаемой атаки со стороны России», — передает слова Шаппса «Ридус». Он добавил, что в учениях примут участие военнослужащие армии, флота и Военно-воздушных сил Великобритании, а также авианосец Королевского флота, военные корабли и истребитель F-35 ВВС. Министр подчеркнул, что участие в учениях «Стойкий защитник» позволит обеспечить «жизненно важную уверенность в борьбе с угрозой». Крупнейшие военные учения НАТО начались после того, как ВВС Великобритании совместно с США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, заключил Шаппс. Ранее стало известно, что в ходе полномасштабных учений НАТО в Балтийском море силы альянса смогли отработать сценарий захвата российских островов Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, а также блокаду Финского залива и Калининградской области. В рамках учений в районе северо-западных границ России находится группировка, состоящая из более 5 тысяч военных, 30 кораблей, 20 самолетов и вертолетов.
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Ссылки по теме
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