В Челябинской области за неделю с 8 по 14 января сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения. На сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД) указано, что магнитуда толчков составила от 2,9 до 3,2 единиц.
«Два землетрясения магнитудой 2,9 единиц произошли 9 января под Челябинском: в семи километрах от Коркино и Еткульском районе. Рядом с Магнитогорском 10 января зафиксировали колебания такой же магнитудой. Сильный толчок магнитудой 3,2 единицы заметили в Чебаркульском районе 11 января», — сообщается на сайте.
Кроме того, 9 января произошло двухбалльное землетрясение, эпицентр которого расположился на границе с Республикой Башкортостан около поселка Первомайский. Подземные колебания магнитудой 2,5-3,5 единиц соответствуют 2-3 баллам по шкале Рихтера. Такие толчки можно ощутить только в эпицентре.
9 января в регионе произошло два землетрясения, еще одно — на границе с Республикой Башкортостан
Карта: сайт Казахстанского национального центра данных, https://kndc.kz/index.php
В Челябинской области за неделю с 8 по 14 января сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения. На сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД) указано, что магнитуда толчков составила от 2,9 до 3,2 единиц. «Два землетрясения магнитудой 2,9 единиц произошли 9 января под Челябинском: в семи километрах от Коркино и Еткульском районе. Рядом с Магнитогорском 10 января зафиксировали колебания такой же магнитудой. Сильный толчок магнитудой 3,2 единицы заметили в Чебаркульском районе 11 января», — сообщается на сайте. Кроме того, 9 января произошло двухбалльное землетрясение, эпицентр которого расположился на границе с Республикой Башкортостан около поселка Первомайский. Подземные колебания магнитудой 2,5-3,5 единиц соответствуют 2-3 баллам по шкале Рихтера. Такие толчки можно ощутить только в эпицентре.