За неделю в Челябинской области произошло четыре землетрясения. Карта

16 января 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Сейсмологи заметили подземные толчки магнитудой от 2,9 до 3,2 единиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за неделю с 8 по 14 января сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения. На сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД) указано, что магнитуда толчков составила от 2,9 до 3,2 единиц. «Два землетрясения магнитудой 2,9 единиц произошли 9 января под Челябинском: в семи километрах от Коркино и Еткульском районе. Рядом с Магнитогорском 10 января зафиксировали колебания такой же магнитудой. Сильный толчок магнитудой 3,2 единицы заметили в Чебаркульском районе 11 января», — сообщается на сайте. Кроме того, 9 января произошло двухбалльное землетрясение, эпицентр которого расположился на границе с Республикой Башкортостан около поселка Первомайский. Подземные колебания магнитудой 2,5-3,5 единиц соответствуют 2-3 баллам по шкале Рихтера. Такие толчки можно ощутить только в эпицентре. 9 января в регионе произошло два землетрясения, еще одно — на границе с Республикой Башкортостан Карта: сайт Казахстанского национального центра данных, https://kndc.kz/index.php

В Челябинской области за неделю с 8 по 14 января сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения. На сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД) указано, что магнитуда толчков составила от 2,9 до 3,2 единиц. «Два землетрясения магнитудой 2,9 единиц произошли 9 января под Челябинском: в семи километрах от Коркино и Еткульском районе. Рядом с Магнитогорском 10 января зафиксировали колебания такой же магнитудой. Сильный толчок магнитудой 3,2 единицы заметили в Чебаркульском районе 11 января», — сообщается на сайте. Кроме того, 9 января произошло двухбалльное землетрясение, эпицентр которого расположился на границе с Республикой Башкортостан около поселка Первомайский. Подземные колебания магнитудой 2,5-3,5 единиц соответствуют 2-3 баллам по шкале Рихтера. Такие толчки можно ощутить только в эпицентре.