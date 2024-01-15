15 января 2024

За неделю в Челябинской области произошло четыре землетрясения. Карта

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Землетрясение. Последствия взрывов на Чебаркульском полигоне. Архив ноября 2010. Челябинская область, карта, обращения граждан по зямлетресению, землетрясение
Сейсмологи заметили подземные толчки магнитудой от 2,9 до 3,2 единиц Фото:

В Челябинской области за неделю с 8 по 14 января сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения. На сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД) указано, что магнитуда толчков составила от 2,9 до 3,2 единиц.

«Два землетрясения магнитудой 2,9 единиц произошли 9 января под Челябинском: в семи километрах от Коркино и Еткульском районе. Рядом с Магнитогорском 10 января зафиксировали колебания такой же магнитудой. Сильный толчок магнитудой 3,2 единицы заметили в Чебаркульском районе 11 января», — сообщается на сайте.

Кроме того, 9 января произошло двухбалльное землетрясение, эпицентр которого расположился на границе с Республикой Башкортостан около поселка Первомайский. Подземные колебания магнитудой 2,5-3,5 единиц соответствуют 2-3 баллам по шкале Рихтера. Такие толчки можно ощутить только в эпицентре.

9 января в регионе произошло два землетрясения, еще одно — на границе с Республикой Башкортостан
9 января в регионе произошло два землетрясения, еще одно — на границе с Республикой Башкортостан

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В Челябинской области за неделю с 8 по 14 января сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения. На сайте Казахстанского национального центра данных (КНЦД) указано, что магнитуда толчков составила от 2,9 до 3,2 единиц. «Два землетрясения магнитудой 2,9 единиц произошли 9 января под Челябинском: в семи километрах от Коркино и Еткульском районе. Рядом с Магнитогорском 10 января зафиксировали колебания такой же магнитудой. Сильный толчок магнитудой 3,2 единицы заметили в Чебаркульском районе 11 января», — сообщается на сайте. Кроме того, 9 января произошло двухбалльное землетрясение, эпицентр которого расположился на границе с Республикой Башкортостан около поселка Первомайский. Подземные колебания магнитудой 2,5-3,5 единиц соответствуют 2-3 баллам по шкале Рихтера. Такие толчки можно ощутить только в эпицентре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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