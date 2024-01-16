16 января 2024

Французская TotalEnergies объявила форс-мажор по закупкам СПГ из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов у консульства Франции. Екатеринбург, флаг франции
Выйти из проекта Арктик СПГ — 2 своих союзников вынуждает США Фото:

В закупках сжиженного природного газа (СПГ) из России французская нефтегазовая компания Total Energies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ — 2. Информацию об этом Total Energies распространила в своем пресс-релизе.

«Мы активировали положение о форс-мажоре по действующим контрактам и будем соблюдать режим санкций в соответствии с нашими принципами», — приводит Agence France Presse заявление пресс-службы компании. В то же время Total Energies, ранее заявляло агентству Reuters, что они не планируют получать сжиженный природный газ в рамках проекта «Арктик СПГ — 2 в 2024 году.

О том, что иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» начали замораживать свое участие в проекте из-за санкций США, сообщало RT. Этому предществовали слова помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайета о том, что Вашингтон добивается прекращение существования «Арктик СПГ — 2».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В закупках сжиженного природного газа (СПГ) из России французская нефтегазовая компания Total Energies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ — 2. Информацию об этом Total Energies распространила в своем пресс-релизе. «Мы активировали положение о форс-мажоре по действующим контрактам и будем соблюдать режим санкций в соответствии с нашими принципами», — приводит Agence France Presse заявление пресс-службы компании. В то же время Total Energies, ранее заявляло агентству Reuters, что они не планируют получать сжиженный природный газ в рамках проекта «Арктик СПГ — 2 в 2024 году. О том, что иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» начали замораживать свое участие в проекте из-за санкций США, сообщало RT. Этому предществовали слова помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайета о том, что Вашингтон добивается прекращение существования «Арктик СПГ — 2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...