Французская TotalEnergies объявила форс-мажор по закупкам СПГ из России

17 января 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Выйти из проекта Арктик СПГ — 2 своих союзников вынуждает США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В закупках сжиженного природного газа (СПГ) из России французская нефтегазовая компания Total Energies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ — 2. Информацию об этом Total Energies распространила в своем пресс-релизе. «Мы активировали положение о форс-мажоре по действующим контрактам и будем соблюдать режим санкций в соответствии с нашими принципами», — приводит Agence France Presse заявление пресс-службы компании. В то же время Total Energies, ранее заявляло агентству Reuters, что они не планируют получать сжиженный природный газ в рамках проекта «Арктик СПГ — 2 в 2024 году. О том, что иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» начали замораживать свое участие в проекте из-за санкций США, сообщало RT. Этому предществовали слова помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайета о том, что Вашингтон добивается прекращение существования «Арктик СПГ — 2».

В закупках сжиженного природного газа (СПГ) из России французская нефтегазовая компания Total Energies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ — 2. Информацию об этом Total Energies распространила в своем пресс-релизе. «Мы активировали положение о форс-мажоре по действующим контрактам и будем соблюдать режим санкций в соответствии с нашими принципами», — приводит Agence France Presse заявление пресс-службы компании. В то же время Total Energies, ранее заявляло агентству Reuters, что они не планируют получать сжиженный природный газ в рамках проекта «Арктик СПГ — 2 в 2024 году. О том, что иностранные акционеры «Арктик СПГ — 2» начали замораживать свое участие в проекте из-за санкций США, сообщало RT. Этому предществовали слова помощника госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайета о том, что Вашингтон добивается прекращение существования «Арктик СПГ — 2».