Павел Воля оправдался за скандальную шутку

Воля оправдался за неудачную шутку, сказав, что в насилии ничего смешного нет
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Павел Воля попытался оправдаться за свою шутку Фото:

Российский комик, экс-участник комедийного шоу «Comedy Club» Павел Воля оправдался за шутку, которую общественность связала с темой изнасилования. Сам Воля заявил, что его шутка была «про любовь».

«Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв», — заявил Павел Воля в своем telegram-канале. Комик добавил, что в насилии как раз ничего смешного нет.

На днях Воля, во время выступления в Санкт-Петербурге, пошутил, что у девушки, в отличие от мужчины, в плане секса все получится, даже если та заснет в общественном месте. Общественность в интернете негативно отреагировала на эту шутку, посчитав, что таким образом Воля высмеивает тему сексуального изнасилования в целом. Сам комик отказался извиняться за свою шутку, передает «Дни.ру».

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Российский комик, экс-участник комедийного шоу «Comedy Club» Павел Воля оправдался за шутку, которую общественность связала с темой изнасилования. Сам Воля заявил, что его шутка была «про любовь». «Я понимаю, что многим уже везде мерещится насилие, абьюз и прочие неприятные вещи, но это точно не здесь, не в этой шутке. Это про любовь, про страсть, про порыв», — заявил Павел Воля в своем telegram-канале. Комик добавил, что в насилии как раз ничего смешного нет. На днях Воля, во время выступления в Санкт-Петербурге, пошутил, что у девушки, в отличие от мужчины, в плане секса все получится, даже если та заснет в общественном месте. Общественность в интернете негативно отреагировала на эту шутку, посчитав, что таким образом Воля высмеивает тему сексуального изнасилования в целом. Сам комик отказался извиняться за свою шутку, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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