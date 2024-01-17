Челябинец отсудил компенсацию у окулиста, из-за которого чуть не лишился зрения

18 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Офтальмолог не заметил у челябинца металлический инородный предмет в глазу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский райсуд Челябинска взыскал с частной клиники 300 тысяч рублей в пользу мужчины, который чуть не лишился зрения. Офтальмолог не заметил металлический предмет в глазу пациента, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Судебно-медицинская экспертиза выявила наличие дефектов оказания медицинской помощи челябинцу в частной клинике. Суд с учетом позиции прокурора взыскал стоимость медуслуги, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда на общую сумму 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Мужчина обратился в частную клинику с жалобой на инородный предмет в глазу. Врач выписал лекарства, но состояние и зрение пациента ухудшилось. Челябинца направили в областную клинику, где у него в глазу нашли металлический предмет. Несмотря на проведенную операцию у пациента развился металлоз — пропитывание частицами металла тканей глаза, что в отдельных случаях приводит к слепоте. Сейчас мужчине трудно вести привычный образ жизни.

Ленинский райсуд Челябинска взыскал с частной клиники 300 тысяч рублей в пользу мужчины, который чуть не лишился зрения. Офтальмолог не заметил металлический предмет в глазу пациента, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Судебно-медицинская экспертиза выявила наличие дефектов оказания медицинской помощи челябинцу в частной клинике. Суд с учетом позиции прокурора взыскал стоимость медуслуги, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда на общую сумму 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Мужчина обратился в частную клинику с жалобой на инородный предмет в глазу. Врач выписал лекарства, но состояние и зрение пациента ухудшилось. Челябинца направили в областную клинику, где у него в глазу нашли металлический предмет. Несмотря на проведенную операцию у пациента развился металлоз — пропитывание частицами металла тканей глаза, что в отдельных случаях приводит к слепоте. Сейчас мужчине трудно вести привычный образ жизни.