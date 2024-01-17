17 января 2024

Челябинец отсудил компенсацию у окулиста, из-за которого чуть не лишился зрения

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера в офтальмологическую клинику «Оптик-Центр». Челябинск, окулист, проверка зрения, офтальмология
Офтальмолог не заметил у челябинца металлический инородный предмет в глазу Фото:

Ленинский райсуд Челябинска взыскал с частной клиники 300 тысяч рублей в пользу мужчины, который чуть не лишился зрения. Офтальмолог не заметил металлический предмет в глазу пациента, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Судебно-медицинская экспертиза выявила наличие дефектов оказания медицинской помощи челябинцу в частной клинике. Суд с учетом позиции прокурора взыскал стоимость медуслуги, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда на общую сумму 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Мужчина обратился в частную клинику с жалобой на инородный предмет в глазу. Врач выписал лекарства, но состояние и зрение пациента ухудшилось. Челябинца направили в областную клинику, где у него в глазу нашли металлический предмет. Несмотря на проведенную операцию у пациента развился металлоз — пропитывание частицами металла тканей глаза, что в отдельных случаях приводит к слепоте. Сейчас мужчине трудно вести привычный образ жизни.

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Ленинский райсуд Челябинска взыскал с частной клиники 300 тысяч рублей в пользу мужчины, который чуть не лишился зрения. Офтальмолог не заметил металлический предмет в глазу пациента, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Судебно-медицинская экспертиза выявила наличие дефектов оказания медицинской помощи челябинцу в частной клинике. Суд с учетом позиции прокурора взыскал стоимость медуслуги, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда на общую сумму 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Мужчина обратился в частную клинику с жалобой на инородный предмет в глазу. Врач выписал лекарства, но состояние и зрение пациента ухудшилось. Челябинца направили в областную клинику, где у него в глазу нашли металлический предмет. Несмотря на проведенную операцию у пациента развился металлоз — пропитывание частицами металла тканей глаза, что в отдельных случаях приводит к слепоте. Сейчас мужчине трудно вести привычный образ жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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