Экономист МГУ раскрыл, как Россия победит изоляцию Запада

Экономист МГУ Аузан: справиться с изоляцией России поможет эффект левши
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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, аузан александр
Александр Аузан заявил, что пока неясно, как РФ будет входить в новый миропорядок Фото:

Мир ждет новый виток глобализации, однако Россия в этот период окажется в изоляции. Тем не менее, справиться с этим ей мог бы помочь «эффект левши», то есть умение россиян хорошо делать нестандартные вещи. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

По словам декана, мир вскоре столкнется с новым витком глобализации. «Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем», — сказал Александр Аузан РБК. Он уточнил, что справиться с изоляцией в этот период РФ мог бы пригодиться «феномен Левши», который очень характерный для страны.

«Нам надо понимать, что мы можем делать такого, что делаем лучше других. Вот это пока непонятно», — уточнил профессор.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что мир ждут серьезные изменения в течение пяти-десяти лет. По его словам, сначала мировое общество столкнется с фрагментацией, однако позже случится глобальная консолидация.

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Мир ждет новый виток глобализации, однако Россия в этот период окажется в изоляции. Тем не менее, справиться с этим ей мог бы помочь «эффект левши», то есть умение россиян хорошо делать нестандартные вещи. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. По словам декана, мир вскоре столкнется с новым витком глобализации. «Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем», — сказал Александр Аузан РБК. Он уточнил, что справиться с изоляцией в этот период РФ мог бы пригодиться «феномен Левши», который очень характерный для страны. «Нам надо понимать, что мы можем делать такого, что делаем лучше других. Вот это пока непонятно», — уточнил профессор. Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что мир ждут серьезные изменения в течение пяти-десяти лет. По его словам, сначала мировое общество столкнется с фрагментацией, однако позже случится глобальная консолидация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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