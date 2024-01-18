Экономист МГУ раскрыл, как Россия победит изоляцию Запада

Мир ждет новый виток глобализации, однако Россия в этот период окажется в изоляции. Тем не менее, справиться с этим ей мог бы помочь «эффект левши», то есть умение россиян хорошо делать нестандартные вещи. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
По словам декана, мир вскоре столкнется с новым витком глобализации. «Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем», — сказал Александр Аузан РБК. Он уточнил, что справиться с изоляцией в этот период РФ мог бы пригодиться «феномен Левши», который очень характерный для страны.
«Нам надо понимать, что мы можем делать такого, что делаем лучше других. Вот это пока непонятно», — уточнил профессор.
Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский заявил, что мир ждут серьезные изменения в течение пяти-десяти лет. По его словам, сначала мировое общество столкнется с фрагментацией, однако позже случится глобальная консолидация.
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