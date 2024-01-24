Челябинец ножом 18 века порезал шины бывшей жене и ее мужчине. Фото

25 января 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Мужчина порезал шины из-за ненависти к бывшей жене и ее нынешнему партнеру Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан мужчина, который в декабре прошлого года порезал шины автомобилей бывшей жены и ее нового спутника антикварным ножом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на допросе он признался, что сделал это из ненависти. «Злоумышленником оказался бывший муж автовладелицы, ранее судимый 48-летний местный житель. При допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что после расставания с женой у него осталась личная неприязнь к ней и ее нынешнему мужчине. Желая отомстить, он взял дома нож, подаренный ему ранее знакомым, и порезал колеса припаркованных машин», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что установить примерное время создания орудия преступления помогла экспертиза. Она показала, что нож был изготовлен в 18 веке самодельным способом. Всего мужчина проколол семь покрышек, причинив ущерб на сумму около 100 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Мужчина порезал шины на двух автомобилях Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Троицке (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан мужчина, который в декабре прошлого года порезал шины автомобилей бывшей жены и ее нового спутника антикварным ножом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на допросе он признался, что сделал это из ненависти. «Злоумышленником оказался бывший муж автовладелицы, ранее судимый 48-летний местный житель. При допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что после расставания с женой у него осталась личная неприязнь к ней и ее нынешнему мужчине. Желая отомстить, он взял дома нож, подаренный ему ранее знакомым, и порезал колеса припаркованных машин», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что установить примерное время создания орудия преступления помогла экспертиза. Она показала, что нож был изготовлен в 18 веке самодельным способом. Всего мужчина проколол семь покрышек, причинив ущерб на сумму около 100 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).