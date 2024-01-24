24 января 2024

Челябинец ножом 18 века порезал шины бывшей жене и ее мужчине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина порезал шины из-за ненависти к бывшей жене и ее нынешнему партнеру Фото:

В Троицке (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан мужчина, который в декабре прошлого года порезал шины автомобилей бывшей жены и ее нового спутника антикварным ножом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на допросе он признался, что сделал это из ненависти.

«Злоумышленником оказался бывший муж автовладелицы, ранее судимый 48-летний местный житель. При допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что после расставания с женой у него осталась личная неприязнь к ней и ее нынешнему мужчине. Желая отомстить, он взял дома нож, подаренный ему ранее знакомым, и порезал колеса припаркованных машин», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что установить примерное время создания орудия преступления помогла экспертиза. Она показала, что нож был изготовлен в 18 веке самодельным способом.

Всего мужчина проколол семь покрышек, причинив ущерб на сумму около 100 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Мужчина порезал шины на двух автомобилях
Мужчина порезал шины на двух автомобилях
Фото:

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В Троицке (Челябинская область) сотрудниками полиции задержан мужчина, который в декабре прошлого года порезал шины автомобилей бывшей жены и ее нового спутника антикварным ножом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, на допросе он признался, что сделал это из ненависти. «Злоумышленником оказался бывший муж автовладелицы, ранее судимый 48-летний местный житель. При допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что после расставания с женой у него осталась личная неприязнь к ней и ее нынешнему мужчине. Желая отомстить, он взял дома нож, подаренный ему ранее знакомым, и порезал колеса припаркованных машин», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что установить примерное время создания орудия преступления помогла экспертиза. Она показала, что нож был изготовлен в 18 веке самодельным способом. Всего мужчина проколол семь покрышек, причинив ущерб на сумму около 100 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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