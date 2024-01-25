25 января 2024

США запретили участие дипломатов РФ в заседании Международного совета по зерну

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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
США не допустили Россию до заседания Международного совета по зерну Фото:

Власти США запретили российским дипломатам участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане», — сообщила дипмиссия в своем telegram-канале. Там отметили, что власти США таким поступком доказали, что легко могут нарушить любые обязательства.

Россия вышла из зерновой сделки летом 2023 года. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. В настоящее время оснований для возобновления зерновой сделки, действовавшей между РФ, Украиной, ООН и Турцией, нет.

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Власти США запретили российским дипломатам участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне. «Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане», — сообщила дипмиссия в своем telegram-канале. Там отметили, что власти США таким поступком доказали, что легко могут нарушить любые обязательства. Россия вышла из зерновой сделки летом 2023 года. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. В настоящее время оснований для возобновления зерновой сделки, действовавшей между РФ, Украиной, ООН и Турцией, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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