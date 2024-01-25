США запретили участие дипломатов РФ в заседании Международного совета по зерну

26 января 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

США не допустили Россию до заседания Международного совета по зерну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти США запретили российским дипломатам участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне. «Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане», — сообщила дипмиссия в своем telegram-канале. Там отметили, что власти США таким поступком доказали, что легко могут нарушить любые обязательства. Россия вышла из зерновой сделки летом 2023 года. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. В настоящее время оснований для возобновления зерновой сделки, действовавшей между РФ, Украиной, ООН и Турцией, нет.

Власти США запретили российским дипломатам участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне. «Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане», — сообщила дипмиссия в своем telegram-канале. Там отметили, что власти США таким поступком доказали, что легко могут нарушить любые обязательства. Россия вышла из зерновой сделки летом 2023 года. В Кремле неоднократно заявляли, что страны Запада не выполнили российские условия. В настоящее время оснований для возобновления зерновой сделки, действовавшей между РФ, Украиной, ООН и Турцией, нет.