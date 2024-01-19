Песков высказался о возможности новой зерновой сделки

Песков: оснований для возобновления зерновой сделки нет

19 января 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Разговоры о возобновлении зерновой сделки сейчас не ведутся, сообщил Дмитрий Песков Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Разговоров о возобновлении зерновой сделки, которая действовала между Россией, Украиной, Турцией и ООН с 2022 по 2023 год, нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. По его словам, другие пути вывоза зерна, которыми пользуется Киев, опасны. «Нет. Разговоров таких (о возобновлении зерновой сделки — прим. URA.RU) нет. Нет никаких оснований для возобновления этих разговоров» — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как в очередной раз отметил пресс-секретарь, часть этого соглашения, касающаяся российской стороны не выполнялась. При этом альтернативные пути вывоза зерна, которыми сейчас пользуется Украина, по словам Пескова, опасны. «Это больше тема для страховых компаний и судовладельцев. Там все должны отдавать себе отчет. что они работают с максимальными рисками» — добавил он. Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июне 2022 года и действовала до июля 2023 года. Благодаря этой инициативе из украинских портов через Черное море вывозилось зерно. Российские власти неоднократно объясняли прекращение действия сделки тем, что ее часть, касающаяся РФ, не выполнялась.

Разговоров о возобновлении зерновой сделки, которая действовала между Россией, Украиной, Турцией и ООН с 2022 по 2023 год, нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. По его словам, другие пути вывоза зерна, которыми пользуется Киев, опасны. «Нет. Разговоров таких (о возобновлении зерновой сделки — прим. URA.RU) нет. Нет никаких оснований для возобновления этих разговоров» — сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Как в очередной раз отметил пресс-секретарь, часть этого соглашения, касающаяся российской стороны не выполнялась. При этом альтернативные пути вывоза зерна, которыми сейчас пользуется Украина, по словам Пескова, опасны. «Это больше тема для страховых компаний и судовладельцев. Там все должны отдавать себе отчет. что они работают с максимальными рисками» — добавил он. Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июне 2022 года и действовала до июля 2023 года. Благодаря этой инициативе из украинских портов через Черное море вывозилось зерно. Российские власти неоднократно объясняли прекращение действия сделки тем, что ее часть, касающаяся РФ, не выполнялась.