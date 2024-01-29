Правительство РФ выбрало горнолыжный курорт Миасса лауреатом туристской премии

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» стал лауреатом премии правительства РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ выбрало горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе (Челябинская область) в качестве лауреата федеральной премии по развитию внутреннего туризма. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, по стране награды получат 30 человек за реализацию десяти инициатив.

«Определены лауреаты премии правительства в области туризма за 2023 год. Одна из них, „Лыжи мечты — горы равных возможностей“, для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от четырех до 16 лет. На базе горнолыжного курорта „Солнечная долина“ для детей подготовлена спецпрограмма реабилитации», — сообщили в правительстве.

Одним из первых инструкторов по занятиям с этой категорией детей стал Владимир Мельнов из Златоуста. Работа началась порядка десяти лет назад. С тех пор Мельнов передает накопленный опыт также коллегам из других регионов страны. С подобной целью состоялся ряд поездок в другие страны, включая Казахстан и Словению.

Разработанная программа сочетает горнолыжный спорт с комплексными творческими и физкультурными занятиями. Авторы или коллективы получат по одному миллиону рублей за каждый проект, отмеченный премией. Победителей определили по результатам отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. При отборе организаторы учитывали социальную и экономическую значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.