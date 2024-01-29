Пермский театр оперы и балета объявил набор в хор

Оперный театр ищет новые голоса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В хоре Пермского оперного театра не хватает теноров. Руководство объявило открытый конкурс на замещение вакантных мест.

«Ищем теноров в хор Пермской оперы! Если вы хотели стать частью коллектива театра, не упустите момент. Вам предстоит работа под управлением главного хормейстера Екатерины Антоненко. И достойные условия оплаты, разумеется», — говорится на сайте театра.

Резюме от соискателей ждут до 4 февраля. Кроме стандартной информации о возрасте, образовании и опыте работы, необходимо прислать запись сольного исполнения арии или романса.