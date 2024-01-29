Пермский театр оперы и балета объявил набор в хор

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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
Оперный театр ищет новые голоса Фото:

В хоре Пермского оперного театра не хватает теноров. Руководство объявило открытый конкурс на замещение вакантных мест.

«Ищем теноров в хор Пермской оперы! Если вы хотели стать частью коллектива театра, не упустите момент. Вам предстоит работа под управлением главного хормейстера Екатерины Антоненко. И достойные условия оплаты, разумеется», — говорится на сайте театра.

Резюме от соискателей ждут до 4 февраля. Кроме стандартной информации о возрасте, образовании и опыте работы, необходимо прислать запись сольного исполнения арии или романса.

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В хоре Пермского оперного театра не хватает теноров. Руководство объявило открытый конкурс на замещение вакантных мест. «Ищем теноров в хор Пермской оперы! Если вы хотели стать частью коллектива театра, не упустите момент. Вам предстоит работа под управлением главного хормейстера Екатерины Антоненко. И достойные условия оплаты, разумеется», — говорится на сайте театра. Резюме от соискателей ждут до 4 февраля. Кроме стандартной информации о возрасте, образовании и опыте работы, необходимо прислать запись сольного исполнения арии или романса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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