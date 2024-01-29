Глава Минцифры оценил шансы возобновления соцсети TikTok в России

Глава Минцифры: пока не обсуждался вопрос возобновления работы TikTok в РФ
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Мобильные приложения Tinder и TikTok. Екатеринбург, тик ток, tiktok
TikTok прекратил работу в РФ в 2022 году Фото:

Пока не обсуждался вопрос возобновления социальной сети TikTok в России. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Нет, пока нет», — ответил Шадаев на вопрос, обсуждается ли возобновление работы TikTok. Его слова приводит РИА новости.

Китайская социальная сеть TikTok прекратила свою работу весной 2022 года после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и призывы к санкциям в отношении России. Так, в TikTok на территории страны невозможно опубликовать новый контент, а также вести прямые эфиры. Также в России запрещена работа социальной сети Facebook, которая входит в корпорацию Meta (деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Пока не обсуждался вопрос возобновления социальной сети TikTok в России. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. «Нет, пока нет», — ответил Шадаев на вопрос, обсуждается ли возобновление работы TikTok. Его слова приводит РИА новости. Китайская социальная сеть TikTok прекратила свою работу весной 2022 года после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и призывы к санкциям в отношении России. Так, в TikTok на территории страны невозможно опубликовать новый контент, а также вести прямые эфиры. Также в России запрещена работа социальной сети Facebook, которая входит в корпорацию Meta (деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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