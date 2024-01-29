Лукашенко высказался о президентских выборах в России

Лукашенко выразил уверенность, что выборы в Белоруссии и России пройдут спокойно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко выразил уверенность, что выборы пройдут спокойно Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что период выборов непростой. Однако он выразил уверенность, что все мероприятия по парламентским выборам в Беларуси и президентские выборы в России пройдут спокойно.

«Период президентских выборов непростой», — сказал Лукашенко на заседании госсовета. Он добавил, что этот период идет спокойно, а также выразил уверенность, что все мероприятия проведутся спокойно.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Как сообщили в Центризбиркоме РФ, он продлится вплоть до 11 марта, передает Life. 25 февраля в Беларуси состоятся парламентские выбор.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что период выборов непростой. Однако он выразил уверенность, что все мероприятия по парламентским выборам в Беларуси и президентские выборы в России пройдут спокойно. «Период президентских выборов непростой», — сказал Лукашенко на заседании госсовета. Он добавил, что этот период идет спокойно, а также выразил уверенность, что все мероприятия проведутся спокойно. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Как сообщили в Центризбиркоме РФ, он продлится вплоть до 11 марта, передает Life. 25 февраля в Беларуси состоятся парламентские выбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...