Лукашенко высказался о президентских выборах в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что период выборов непростой. Однако он выразил уверенность, что все мероприятия по парламентским выборам в Беларуси и президентские выборы в России пройдут спокойно.
«Период президентских выборов непростой», — сказал Лукашенко на заседании госсовета. Он добавил, что этот период идет спокойно, а также выразил уверенность, что все мероприятия проведутся спокойно.
Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Как сообщили в Центризбиркоме РФ, он продлится вплоть до 11 марта, передает
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.