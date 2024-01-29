Политика Лукашенко высказался о президентских выборах в России Лукашенко выразил уверенность, что выборы в Белоруссии и России пройдут спокойно 29 января 2024 в 17:34 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко выразил уверенность, что выборы пройдут спокойно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что период выборов непростой. Однако он выразил уверенность, что все мероприятия по парламентским выборам в Беларуси и президентские выборы в России пройдут спокойно. «Период президентских выборов непростой», — сказал Лукашенко на заседании госсовета. Он добавил, что этот период идет спокойно, а также выразил уверенность, что все мероприятия проведутся спокойно. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Как сообщили в Центризбиркоме РФ, он продлится вплоть до 11 марта, передает Life. 25 февраля в Беларуси состоятся парламентские выбор. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что период выборов непростой. Однако он выразил уверенность, что все мероприятия по парламентским выборам в Беларуси и президентские выборы в России пройдут спокойно. «Период президентских выборов непростой», — сказал Лукашенко на заседании госсовета. Он добавил, что этот период идет спокойно, а также выразил уверенность, что все мероприятия проведутся спокойно. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Как сообщили в Центризбиркоме РФ, он продлится вплоть до 11 марта, передает Life. 25 февраля в Беларуси состоятся парламентские выбор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям