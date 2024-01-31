Курганец, укравший четырех овец, будет исправляться в колонии

01 февраля 2024 в 01:48 Размер текста - 17 +

Курганец получил срок за кражу овец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Далматовского округа (Курганская область) украл у сельчанина четырех овец. Суд приговорил курганца к отбыванию наказания в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Далматовского районного суда. «Злоумышленник похитил четыре овцы у жителя Далматовского округа. Ущерб составил 28 тысяч рублей. Суд назначил наказание похитителю в виде лишения свободы на срок 10 месяцев», — указано в сообщении представителей суда. По данным пресс-службы суда, злоумышленник окончательно получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Такое решение было принято путем сложения наказаний по апелляционному приговору Свердловского областного суда.

Житель Далматовского округа (Курганская область) украл у сельчанина четырех овец. Суд приговорил курганца к отбыванию наказания в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Далматовского районного суда. «Злоумышленник похитил четыре овцы у жителя Далматовского округа. Ущерб составил 28 тысяч рублей. Суд назначил наказание похитителю в виде лишения свободы на срок 10 месяцев», — указано в сообщении представителей суда. По данным пресс-службы суда, злоумышленник окончательно получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Такое решение было принято путем сложения наказаний по апелляционному приговору Свердловского областного суда.