31 января 2024

Курганец, укравший четырех овец, будет исправляться в колонии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец получил срок за кражу овец Фото:

Житель Далматовского округа (Курганская область) украл у сельчанина четырех овец. Суд приговорил курганца к отбыванию наказания в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Далматовского районного суда.

«Злоумышленник похитил четыре овцы у жителя Далматовского округа. Ущерб составил 28 тысяч рублей. Суд назначил наказание похитителю в виде лишения свободы на срок 10 месяцев», — указано в сообщении представителей суда.

По данным пресс-службы суда, злоумышленник окончательно получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Такое решение было принято путем сложения наказаний по апелляционному приговору Свердловского областного суда.

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Житель Далматовского округа (Курганская область) украл у сельчанина четырех овец. Суд приговорил курганца к отбыванию наказания в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Далматовского районного суда. «Злоумышленник похитил четыре овцы у жителя Далматовского округа. Ущерб составил 28 тысяч рублей. Суд назначил наказание похитителю в виде лишения свободы на срок 10 месяцев», — указано в сообщении представителей суда. По данным пресс-службы суда, злоумышленник окончательно получил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 4 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Такое решение было принято путем сложения наказаний по апелляционному приговору Свердловского областного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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