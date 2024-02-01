Челябинцам не выдали жизненно важное лекарство от рассеянного склероза

02 февраля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Лекарство не выдают с октября 2023 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинске пациентке с рассеянным склерозом с октября 2023 года не выдают жизненно важное лекарство от рассеянного склероза. Об этом рассказала URA.RU Елена Синицына. «У меня был запас ранее выданного препарата „Инфибет“ по октябрь 2023 включительно. Рецепт получила 10 октября, до Нового года не выдали. В январе после праздников ходила к неврологу, сказали, что губернатор выделил средства, но до сегодняшнего дня даже рецепт не выписывают. Вчера была в кабинете льготных лекарств — препарата нет», — сообщила URA.RU Синицына. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. Там ответили, что информация передана специалистам, по каждому случаю будет проведено разбирательство. Ранее URA.RU сообщало, что с аналогичной проблемой столкнулась жительница Юрюзани. Женщине-инвалиду также не выдали медикаменты на последние три месяца 2023 года. Ей удалось найти рецептурный препарат, который не продается в аптеках, у другого больного из Краснодара, кому не подошли лекарства.

В Челябинске пациентке с рассеянным склерозом с октября 2023 года не выдают жизненно важное лекарство от рассеянного склероза. Об этом рассказала URA.RU Елена Синицына. «У меня был запас ранее выданного препарата „Инфибет“ по октябрь 2023 включительно. Рецепт получила 10 октября, до Нового года не выдали. В январе после праздников ходила к неврологу, сказали, что губернатор выделил средства, но до сегодняшнего дня даже рецепт не выписывают. Вчера была в кабинете льготных лекарств — препарата нет», — сообщила URA.RU Синицына. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. Там ответили, что информация передана специалистам, по каждому случаю будет проведено разбирательство. Ранее URA.RU сообщало, что с аналогичной проблемой столкнулась жительница Юрюзани. Женщине-инвалиду также не выдали медикаменты на последние три месяца 2023 года. Ей удалось найти рецептурный препарат, который не продается в аптеках, у другого больного из Краснодара, кому не подошли лекарства.