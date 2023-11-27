Инвалида в Челябинской области оставили без жизненно важных лекарств

27 ноября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Челябинке не выдали три упаковки ампул от рассеянного склероза (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Юрюзани Челябинской области инвалиду второй группы не выдают жизненно-необходимые лекарства от рассеянного склероза. Об этом URA.RU сообщила пациентка, которой пришлось искать уколы по всей России. «В начале каждого года мне раньше выдавали 12 коробок уколов „Инфибета“, но в этом году последние три коробки на конец года не дали. Без лекарства у меня случаются обострения», — рассказала URA.RU Татьяна А. Женщина уточнила, что в аптеке это лекарство не продается, однако ей удалось найти несколько коробок уколов у другого пациента из Краснодарского края, которому препарат не подошел. Она пожалела челябинку и отправила медикаменты почтой. По словам пациентки, лекарства ей обещали выдать лишь в следующем году. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

В Юрюзани Челябинской области инвалиду второй группы не выдают жизненно-необходимые лекарства от рассеянного склероза. Об этом URA.RU сообщила пациентка, которой пришлось искать уколы по всей России. «В начале каждого года мне раньше выдавали 12 коробок уколов „Инфибета“, но в этом году последние три коробки на конец года не дали. Без лекарства у меня случаются обострения», — рассказала URA.RU Татьяна А. Женщина уточнила, что в аптеке это лекарство не продается, однако ей удалось найти несколько коробок уколов у другого пациента из Краснодарского края, которому препарат не подошел. Она пожалела челябинку и отправила медикаменты почтой. По словам пациентки, лекарства ей обещали выдать лишь в следующем году. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.