Инвалида в Челябинской области оставили без жизненно важных лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, лекарство, ампула
Челябинке не выдали три упаковки ампул от рассеянного склероза (фото из архива) Фото:

В Юрюзани Челябинской области инвалиду второй группы не выдают жизненно-необходимые лекарства от рассеянного склероза. Об этом URA.RU сообщила пациентка, которой пришлось искать уколы по всей России.

«В начале каждого года мне раньше выдавали 12 коробок уколов „Инфибета“, но в этом году последние три коробки на конец года не дали. Без лекарства у меня случаются обострения», — рассказала URA.RU Татьяна А.

Женщина уточнила, что в аптеке это лекарство не продается, однако ей удалось найти несколько коробок уколов у другого пациента из Краснодарского края, которому препарат не подошел. Она пожалела челябинку и отправила медикаменты почтой. По словам пациентки, лекарства ей обещали выдать лишь в следующем году.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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В Юрюзани Челябинской области инвалиду второй группы не выдают жизненно-необходимые лекарства от рассеянного склероза. Об этом URA.RU сообщила пациентка, которой пришлось искать уколы по всей России. «В начале каждого года мне раньше выдавали 12 коробок уколов „Инфибета“, но в этом году последние три коробки на конец года не дали. Без лекарства у меня случаются обострения», — рассказала URA.RU Татьяна А. Женщина уточнила, что в аптеке это лекарство не продается, однако ей удалось найти несколько коробок уколов у другого пациента из Краснодарского края, которому препарат не подошел. Она пожалела челябинку и отправила медикаменты почтой. По словам пациентки, лекарства ей обещали выдать лишь в следующем году. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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