Инвалида в Челябинской области оставили без жизненно важных лекарств

В Юрюзани Челябинской области инвалиду второй группы не выдают жизненно-необходимые лекарства от рассеянного склероза. Об этом URA.RU сообщила пациентка, которой пришлось искать уколы по всей России.
«В начале каждого года мне раньше выдавали 12 коробок уколов „Инфибета“, но в этом году последние три коробки на конец года не дали. Без лекарства у меня случаются обострения», — рассказала URA.RU Татьяна А.
Женщина уточнила, что в аптеке это лекарство не продается, однако ей удалось найти несколько коробок уколов у другого пациента из Краснодарского края, которому препарат не подошел. Она пожалела челябинку и отправила медикаменты почтой. По словам пациентки, лекарства ей обещали выдать лишь в следующем году.
URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
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