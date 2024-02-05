В Челябинской области тяжелораненым на СВО дали билеты на верхние полки в вагоне

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Карабкаться на верхнюю полку непросто и здоровому человеку (фото из архива) Фото:
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Двум тяжелораненым на СВО на железной дороге в Челябинской области выдали билеты на верхние полки. Поменять их удалось только после вмешательства омбудсменов Свердловской и Челябинской области, сообщили 5 февраля URA.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко.

«Парни были направлены на лечение из санатория „Чебаркульский“ в Краснодарский край, однако билеты им предоставили на верхние полки вагона. При этом оба имеют травмы нижних конечностей — один на костылях, другой с аппаратом Елизарова. Казалось бы, вопрос пустяшный, но представителям военного санатория было отказано в переоформлении билетов», — пояснила Сударенко.

О ситуации ей сообщила коллега, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После консультаций с руководителем железнодорожного агентства Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» билеты удалось переоформить.

С аппаратом Илизарова раненому военнослужащему предстояло карабкаться на верхнюю полку в вагоне
С аппаратом Илизарова раненому военнослужащему предстояло карабкаться на верхнюю полку в вагоне
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Двум тяжелораненым на СВО на железной дороге в Челябинской области выдали билеты на верхние полки. Поменять их удалось только после вмешательства омбудсменов Свердловской и Челябинской области, сообщили 5 февраля URA.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко. «Парни были направлены на лечение из санатория „Чебаркульский“ в Краснодарский край, однако билеты им предоставили на верхние полки вагона. При этом оба имеют травмы нижних конечностей — один на костылях, другой с аппаратом Елизарова. Казалось бы, вопрос пустяшный, но представителям военного санатория было отказано в переоформлении билетов», — пояснила Сударенко. О ситуации ей сообщила коллега, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После консультаций с руководителем железнодорожного агентства Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» билеты удалось переоформить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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