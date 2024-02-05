В Челябинской области тяжелораненым на СВО дали билеты на верхние полки в вагоне

05 февраля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Карабкаться на верхнюю полку непросто и здоровому человеку (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двум тяжелораненым на СВО на железной дороге в Челябинской области выдали билеты на верхние полки. Поменять их удалось только после вмешательства омбудсменов Свердловской и Челябинской области, сообщили 5 февраля URA.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко. «Парни были направлены на лечение из санатория „Чебаркульский“ в Краснодарский край, однако билеты им предоставили на верхние полки вагона. При этом оба имеют травмы нижних конечностей — один на костылях, другой с аппаратом Елизарова. Казалось бы, вопрос пустяшный, но представителям военного санатория было отказано в переоформлении билетов», — пояснила Сударенко. О ситуации ей сообщила коллега, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После консультаций с руководителем железнодорожного агентства Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» билеты удалось переоформить. С аппаратом Илизарова раненому военнослужащему предстояло карабкаться на верхнюю полку в вагоне Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко

Двум тяжелораненым на СВО на железной дороге в Челябинской области выдали билеты на верхние полки. Поменять их удалось только после вмешательства омбудсменов Свердловской и Челябинской области, сообщили 5 февраля URA.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко. «Парни были направлены на лечение из санатория „Чебаркульский“ в Краснодарский край, однако билеты им предоставили на верхние полки вагона. При этом оба имеют травмы нижних конечностей — один на костылях, другой с аппаратом Елизарова. Казалось бы, вопрос пустяшный, но представителям военного санатория было отказано в переоформлении билетов», — пояснила Сударенко. О ситуации ей сообщила коллега, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. После консультаций с руководителем железнодорожного агентства Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» билеты удалось переоформить.