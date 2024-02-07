Власти Кургана продают с аукциона бывший детсад Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Кургана выставили на торги здание на улице Коли Мяготина, 130. Здесь ранее находился детсад №54 «Смородинка». Информация об этом опубликована на площадке электронных торгов.

«Продается здание на улице Коли Мяготина, 130 в Кургане площадью 524,8 кв. метров, здание прачечной площадью 39,5 кв. метров, здание овощехранилища — 16,3 кв. метров, а также земельный участок 3354 кв. метров. Начальная цена лота 33 млн 238 тысяч рублей», — указано в документации на сайте «Росэлторг».

Согласно документации, аукцион запланирован на 4 марта. Участниками торгов могут быть как физические, так и юридические лица, кроме госорганизаций и муниципальных предприятий.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к депутату Курганской городской думы, эксперту в сфере ЖКХ Ивану Камшилову, что выяснить причины продажи здания бывшего детсада. Камшилов рассказал, что в начале двухтысячных годов здание детсада было в аварийном состоянии, но затем его капитально отремонтировали. В нем открыли группы компенсирующего вида для детишек, в том числе с заболеваниями. По словам Камшилова, областные власти стали требовать передачи объекта на баланс региона.

«Мы вместе с депутатом гордумы Яковом Сидоровым выступили против передачи детсада, поскольку понимали, что в дальнейшем его могут продать с торгов. Так и происходит сегодня, объект выставлен на продажу. После закрытия садика, родители больных ребятишек жаловались, что их детей не берут в обычные детсады», — пояснил агентству Камшилов.

Ранее Камшилов подчеркивал, что это не первый случай, когда в Кургане детские сады выставляли на торги. «Двухэтажный детсад на улице Дзержинского, напротив горсуда, признали аварийным, а затем продали на аукционе за 500 тысяч рублей. После этого предприниматель, который обустроил там однокомнатные квартиры, продавал их за 2 млн каждую», — уточнил депутат.

В Кургане продают с аукциона здание бывшего детсада Фото: сайт «Росэлторг»

Власти продают здание бывшего детсада «Смородинка» на улице Коли Мяготина, 130 в Кургане Фото: сайт «Росэлторг»