12 февраля 2024

В Пермском крае этой зимой уже выпало на 30% снега больше, чем прошлой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сегодня ночью за два часа выпало 10 см снега Фото:

Зимой 2023—2024 года в Пермском крае выпало на 30% снега больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания заявил вице-премьер РФ Андрей Алякринский. По его словам, все снежные полигоны уже заполнены, передает корреспондент URA.RU.

«Все снежные полигоны заполнены, а зима еще не кончилась. В январе норматив превышен в два раза, по данным на 10 февраля уже выпала месячная норма, то есть сейчас уже все сверх нее идет», — отметил Алякринский.

Министр транспорта Сергей Вешняков добавил, что ночью 13 февраля за два часа выпало 10 см снега. Из-за этого задержалась пересменка рабочих. Работы по уборке идут непрерывно. Есть проблема с очисткой парковочных кампанов, но она традиционная. Припаркованный транспорт не дает проехать снегоуборочной технике, и пока автовладельцы не осознают свою ответственность, проблема будет сохраняться.

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Зимой 2023—2024 года в Пермском крае выпало на 30% снега больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания заявил вице-премьер РФ Андрей Алякринский. По его словам, все снежные полигоны уже заполнены, передает корреспондент URA.RU. «Все снежные полигоны заполнены, а зима еще не кончилась. В январе норматив превышен в два раза, по данным на 10 февраля уже выпала месячная норма, то есть сейчас уже все сверх нее идет», — отметил Алякринский. Министр транспорта Сергей Вешняков добавил, что ночью 13 февраля за два часа выпало 10 см снега. Из-за этого задержалась пересменка рабочих. Работы по уборке идут непрерывно. Есть проблема с очисткой парковочных кампанов, но она традиционная. Припаркованный транспорт не дает проехать снегоуборочной технике, и пока автовладельцы не осознают свою ответственность, проблема будет сохраняться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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