В Пермском крае этой зимой уже выпало на 30% снега больше, чем прошлой

13 февраля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Сегодня ночью за два часа выпало 10 см снега Фото: Илья Московец © URA.RU Зимой 2023—2024 года в Пермском крае выпало на 30% снега больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания заявил вице-премьер РФ Андрей Алякринский. По его словам, все снежные полигоны уже заполнены, передает корреспондент URA.RU. «Все снежные полигоны заполнены, а зима еще не кончилась. В январе норматив превышен в два раза, по данным на 10 февраля уже выпала месячная норма, то есть сейчас уже все сверх нее идет», — отметил Алякринский. Министр транспорта Сергей Вешняков добавил, что ночью 13 февраля за два часа выпало 10 см снега. Из-за этого задержалась пересменка рабочих. Работы по уборке идут непрерывно. Есть проблема с очисткой парковочных кампанов, но она традиционная. Припаркованный транспорт не дает проехать снегоуборочной технике, и пока автовладельцы не осознают свою ответственность, проблема будет сохраняться.

Зимой 2023—2024 года в Пермском крае выпало на 30% снега больше, чем в прошлом году. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания заявил вице-премьер РФ Андрей Алякринский. По его словам, все снежные полигоны уже заполнены, передает корреспондент URA.RU. «Все снежные полигоны заполнены, а зима еще не кончилась. В январе норматив превышен в два раза, по данным на 10 февраля уже выпала месячная норма, то есть сейчас уже все сверх нее идет», — отметил Алякринский. Министр транспорта Сергей Вешняков добавил, что ночью 13 февраля за два часа выпало 10 см снега. Из-за этого задержалась пересменка рабочих. Работы по уборке идут непрерывно. Есть проблема с очисткой парковочных кампанов, но она традиционная. Припаркованный транспорт не дает проехать снегоуборочной технике, и пока автовладельцы не осознают свою ответственность, проблема будет сохраняться.