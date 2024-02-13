Путин заострил внимание правительства на льготах и выплатах участникам СВО

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Согласно поручению Путина, до 1 марта правительству нужно представить доклад об ускорении выплат участникам СВО Фото:

Президент РФ Владимир Путин по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Он также отметил, что нужно вынести предложения по ускорению этих действий. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции», — передает Кремль информацию из доклада. Кроме того, следует представить предложения по оптимизации и ускорению этих действий.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 1 марта 2024 года.

Ранее Путин также представил перечень поручений. Среди них значилось распространение льготной ипотеки на новые регионы под 2% годовых для покупки вторичного жилья и ускорение предоставления выплат участникам СВО. Кроме того, президент РФ поручил правительству провести анализ тарифов на платной трассе М-12 «Восток».

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Президент РФ Владимир Путин по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Он также отметил, что нужно вынести предложения по ускорению этих действий. Об этом сообщает сайт Кремля. «Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции», — передает Кремль информацию из доклада. Кроме того, следует представить предложения по оптимизации и ускорению этих действий. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 1 марта 2024 года. Ранее Путин также представил перечень поручений. Среди них значилось распространение льготной ипотеки на новые регионы под 2% годовых для покупки вторичного жилья и ускорение предоставления выплат участникам СВО. Кроме того, президент РФ поручил правительству провести анализ тарифов на платной трассе М-12 «Восток».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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