Путин заострил внимание правительства на льготах и выплатах участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Он также отметил, что нужно вынести предложения по ускорению этих действий. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции», — передает Кремль информацию из доклада. Кроме того, следует представить предложения по оптимизации и ускорению этих действий.
Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 1 марта 2024 года.
Ранее Путин также представил перечень поручений. Среди них значилось распространение льготной ипотеки на новые регионы под 2% годовых для покупки вторичного жилья и ускорение предоставления выплат участникам СВО. Кроме того, президент РФ поручил правительству провести анализ тарифов на платной трассе М-12 «Восток».
Президент РФ Владимир Путин по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. Он также отметил, что нужно вынести предложения по ускорению этих действий. Об этом сообщает сайт Кремля. «Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции», — передает Кремль информацию из доклада. Кроме того, следует представить предложения по оптимизации и ускорению этих действий. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад нужно представить до 1 марта 2024 года. Ранее Путин также представил перечень поручений. Среди них значилось распространение льготной ипотеки на новые регионы под 2% годовых для покупки вторичного жилья и ускорение предоставления выплат участникам СВО. Кроме того, президент РФ поручил правительству провести анализ тарифов на платной трассе М-12 «Восток».