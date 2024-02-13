Путин утвердил меры поддержки регионов и экстренные выплаты участникам СВО

13 февраля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Согласно поручению Путина, в Белгородской области создадут особую экономическую зону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин по итогам совмещенных пресс-конференции и прямой линии утвердил перечень поручений. Среди них ускорение предоставления выплат участникам спецоперации и распространение на новые регионы льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом сообщает сайт Кремля. «Распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье» — передает Кремль информацию из поручения. Также следует ускорить предоставление субсидий участникам СВО. Помимо прочего, в Белгородской области 15 мая поручено создать особую экономическую зону. Она будет включать в себя город Шебекино. Российским автомобильным дорогам» («Автодор») и правительству поручено провести анализ тарифов на платной трассе М-12 «Восток». Кроме того, следует рассмотреть к 1 марта вопрос об «общих подходах» к социальным гарантиям для добровольцев на СВО.

Президент РФ Владимир Путин по итогам совмещенных пресс-конференции и прямой линии утвердил перечень поручений. Среди них ускорение предоставления выплат участникам спецоперации и распространение на новые регионы льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом сообщает сайт Кремля. «Распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье» — передает Кремль информацию из поручения. Также следует ускорить предоставление субсидий участникам СВО. Помимо прочего, в Белгородской области 15 мая поручено создать особую экономическую зону. Она будет включать в себя город Шебекино. Российским автомобильным дорогам» («Автодор») и правительству поручено провести анализ тарифов на платной трассе М-12 «Восток». Кроме того, следует рассмотреть к 1 марта вопрос об «общих подходах» к социальным гарантиям для добровольцев на СВО.