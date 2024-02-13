Путин утвердил меры поддержки регионов и экстренные выплаты участникам СВО

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Согласно поручению Путина, в Белгородской области создадут особую экономическую зону Фото:

Президент РФ Владимир Путин по итогам совмещенных пресс-конференции и прямой линии утвердил перечень поручений. Среди них ускорение предоставления выплат участникам спецоперации и распространение на новые регионы льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье» — передает Кремль информацию из поручения. Также следует ускорить предоставление субсидий участникам СВО.

Помимо прочего, в Белгородской области 15 мая поручено создать особую экономическую зону. Она будет включать в себя город Шебекино. Российским автомобильным дорогам» («Автодор») и правительству поручено провести анализ тарифов на платной трассе М-12 «Восток». Кроме того, следует рассмотреть к 1 марта вопрос об «общих подходах» к социальным гарантиям для добровольцев на СВО.

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Президент РФ Владимир Путин по итогам совмещенных пресс-конференции и прямой линии утвердил перечень поручений. Среди них ускорение предоставления выплат участникам спецоперации и распространение на новые регионы льготной ипотеки под 2% годовых. Об этом сообщает сайт Кремля. «Распространить льготную ипотеку под 2% в новых регионах на вторичное жилье» — передает Кремль информацию из поручения. Также следует ускорить предоставление субсидий участникам СВО. Помимо прочего, в Белгородской области 15 мая поручено создать особую экономическую зону. Она будет включать в себя город Шебекино. Российским автомобильным дорогам» («Автодор») и правительству поручено провести анализ тарифов на платной трассе М-12 «Восток». Кроме того, следует рассмотреть к 1 марта вопрос об «общих подходах» к социальным гарантиям для добровольцев на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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