Путин объяснил отношение русских к украинцам

Путин: Россия никогда не разделяла русских и украинцев

15 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

По словам Путина, россияне всегда считали украинцев и себя одним народом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России никогда не делали разницу между русскими и украинцами, а подавляющее большинство россиян всегда считало, что Россия и Украина это одно и тоже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Но вот к нацистам, которые пришли к власти на Украине, отношение всегда будет жестким, подчеркнул он. «Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной», — заявил Путин. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия-24». Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны бандеровцы сотрудничали с фашистами, но кончилось это для них печально. «Почему сейчас делают ставку на Бандеру, на Шухевича и прочих? Звучат мысли, что они воевали за независимость Украины и сами пострадали от нацистов. На самом деле они просто держали нос по ветру. Поняли, что Гитлер проигрывает, и попытались переметнуться к западным союзникам. Именно за это и пострадали, а не за свои взгляды. Они стопроцентные нацисты. Такие же их последователи, люди, предавшие своих прадедов, дедов и отцов, которые реально воевали с фашистами». «Сейчас Запад контролирует этих людей. ВВ России никогда не было и не будет никакого сочувствия к нацистам», — добавил Путин. Ранее президент России прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин побывает также в Верхней Пышме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России никогда не делали разницу между русскими и украинцами, а подавляющее большинство россиян всегда считало, что Россия и Украина это одно и тоже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле. Но вот к нацистам, которые пришли к власти на Украине, отношение всегда будет жестким, подчеркнул он. «Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной», — заявил Путин. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия-24». Путин напомнил, что во время Великой Отечественной войны бандеровцы сотрудничали с фашистами, но кончилось это для них печально. «Почему сейчас делают ставку на Бандеру, на Шухевича и прочих? Звучат мысли, что они воевали за независимость Украины и сами пострадали от нацистов. На самом деле они просто держали нос по ветру. Поняли, что Гитлер проигрывает, и попытались переметнуться к западным союзникам. Именно за это и пострадали, а не за свои взгляды. Они стопроцентные нацисты. Такие же их последователи, люди, предавшие своих прадедов, дедов и отцов, которые реально воевали с фашистами». «Сейчас Запад контролирует этих людей. ВВ России никогда не было и не будет никакого сочувствия к нацистам», — добавил Путин. Ранее президент России прибыл в Свердловскую область. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин побывает также в Верхней Пышме.