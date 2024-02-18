В Челябинске на территории больницы возведут храм-памятник врачам

Церковь возведут в память о медиках, погибших во время пандемии Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории областной клинической больницы (ОКБ) №3 Челябинска появится храм-памятник врачам, погибшим в период пандемии коронавируса и в зоне СВО. Проект и место храма уже определены, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«В память о таких медиках, которые спасают жизни других людей, ценой собственных, мы и хотим построить храм. И на столетия увековечить их подвиг», — передает митрополия слова главврача ОКБ №3 Михаила Вербитского.

Идею строительства храма поддержала Челябинская епархия РПЦ и губернатор Алексей Текслер. Известно, что церковь будет носить имя врача царской семьи Романовых Евгения Боткина. В митрополии объяснили выбор тем, что медик остался с семьей до конца, несмотря на то, что мог избежать расстрела.

Строительство храма начнется летом в 100 метрах от входа в поликлинику. Одновременно церковь сможет принять до 100 прихожан. В митрополии ее назвали «общественной», а не религиозной. «Проект станет не столько религиозным, сколько общественным. В цоколе дома Божьего появится небольшой музей памяти. Там установят мемориальные доски с именами медицинских работников Челябинской области, погибших от коронавируса», — отметили в митрополии.