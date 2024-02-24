24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Кургане стали известны самые популярные имена новорожденных

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим и Варвара вошли в топ имен для новорожденных в Кургане Фото:

В Кургане за январь 2024 года родилось 253 малышей, из них 133 девочки. Популярными стали десять имен новорожденных. Информацию об этом опубликовало Управление ЗАГС Курганской области на своем сайте.

«В топ-10 популярных имен января вошли для мальчиков: Максим, Лев, Артем, Иван, Ярослав, Мирон. Чаще всего девочек называли именами — Варвара, Дарья, Ева и Мария», — говорится в сообщении представителей ЗАГСа.

По данным ЗАГС, редкими мужскими именами стали — Денис, Сергей, Николай. Реже всего девочкам давали имена — Надежда, Валентина, Марьяна, Мила и Людмила.

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В Кургане за январь 2024 года родилось 253 малышей, из них 133 девочки. Популярными стали десять имен новорожденных. Информацию об этом опубликовало Управление ЗАГС Курганской области на своем сайте. «В топ-10 популярных имен января вошли для мальчиков: Максим, Лев, Артем, Иван, Ярослав, Мирон. Чаще всего девочек называли именами — Варвара, Дарья, Ева и Мария», — говорится в сообщении представителей ЗАГСа. По данным ЗАГС, редкими мужскими именами стали — Денис, Сергей, Николай. Реже всего девочкам давали имена — Надежда, Валентина, Марьяна, Мила и Людмила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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