В Кургане стали известны самые популярные имена новорожденных

25 февраля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Максим и Варвара вошли в топ имен для новорожденных в Кургане Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане за январь 2024 года родилось 253 малышей, из них 133 девочки. Популярными стали десять имен новорожденных. Информацию об этом опубликовало Управление ЗАГС Курганской области на своем сайте. «В топ-10 популярных имен января вошли для мальчиков: Максим, Лев, Артем, Иван, Ярослав, Мирон. Чаще всего девочек называли именами — Варвара, Дарья, Ева и Мария», — говорится в сообщении представителей ЗАГСа. По данным ЗАГС, редкими мужскими именами стали — Денис, Сергей, Николай. Реже всего девочкам давали имена — Надежда, Валентина, Марьяна, Мила и Людмила.

В Кургане за январь 2024 года родилось 253 малышей, из них 133 девочки. Популярными стали десять имен новорожденных. Информацию об этом опубликовало Управление ЗАГС Курганской области на своем сайте. «В топ-10 популярных имен января вошли для мальчиков: Максим, Лев, Артем, Иван, Ярослав, Мирон. Чаще всего девочек называли именами — Варвара, Дарья, Ева и Мария», — говорится в сообщении представителей ЗАГСа. По данным ЗАГС, редкими мужскими именами стали — Денис, Сергей, Николай. Реже всего девочкам давали имена — Надежда, Валентина, Марьяна, Мила и Людмила.