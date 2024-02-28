28 февраля 2024

В Киеве предложили запретить Telegram на Украине

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Украинские депутаты выступили против мессенджер Telegram Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Верховной Раде Украины выступили в с предложением запретить мессенджер Telegram в стране. Об этом сообщили журналисты. Это предложение было поддержано комитетом Рады по вопросам свободы слова.

«Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети Telegram. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности на Украине», — говорится в сообщении на сайте парламента. Уточняется, что эту инициативу поддержали медиасообщества и общественные институты.

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В Верховной Раде Украины выступили в с предложением запретить мессенджер Telegram в стране. Об этом сообщили журналисты. Это предложение было поддержано комитетом Рады по вопросам свободы слова. «Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети Telegram. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности на Украине», — говорится в сообщении на сайте парламента. Уточняется, что эту инициативу поддержали медиасообщества и общественные институты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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