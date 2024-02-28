В Киеве предложили запретить Telegram на Украине

Украинские депутаты выступили против мессенджер Telegram
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Верховной Раде Украины выступили в с предложением запретить мессенджер Telegram в стране. Об этом сообщили журналисты. Это предложение было поддержано комитетом Рады по вопросам свободы слова.
«Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети Telegram. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности на Украине», — говорится в сообщении на сайте парламента. Уточняется, что эту инициативу поддержали медиасообщества и общественные институты.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.