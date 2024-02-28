В Киеве предложили запретить Telegram на Украине

29 февраля 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Украинские депутаты выступили против мессенджер Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Верховной Раде Украины выступили в с предложением запретить мессенджер Telegram в стране. Об этом сообщили журналисты. Это предложение было поддержано комитетом Рады по вопросам свободы слова. «Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети Telegram. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности на Украине», — говорится в сообщении на сайте парламента. Уточняется, что эту инициативу поддержали медиасообщества и общественные институты.

В Верховной Раде Украины выступили в с предложением запретить мессенджер Telegram в стране. Об этом сообщили журналисты. Это предложение было поддержано комитетом Рады по вопросам свободы слова. «Не обошли собеседники вниманием и тему угрозы национальной безопасности от социальной сети Telegram. Участники круглого стола выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее деятельности на Украине», — говорится в сообщении на сайте парламента. Уточняется, что эту инициативу поддержали медиасообщества и общественные институты.