Минобороны РФ испытало баллистическую ракету «Ярс»

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Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, армия, военные, ракетный комплекс, ярс, парад победы, красная площадь, рс-24, межконтинентальная баллистическая ракета
В Минобороны РФ сообщили, что целью запуска стало подтверждение характеристик ракет Фото:

На полуострове Камчатка провели пуск баллистической ракеты «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК „Ярс“», — сообщило Минобороны в telegram-канале. Целью пуска стало подтверждение характеристик ракетного комплекса.

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Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы страны находятся в боевой готовности.

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На полуострове Камчатка провели пуск баллистической ракеты «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК „Ярс“», — сообщило Минобороны в telegram-канале. Целью пуска стало подтверждение характеристик ракетного комплекса. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы страны находятся в боевой готовности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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