Минобороны РФ испытало баллистическую ракету «Ярс»

На полуострове Камчатка провели пуск баллистической ракеты «Ярс». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На государственном испытательном космодроме Плесецк расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК „Ярс“», — сообщило Минобороны в telegram-канале. Целью пуска стало подтверждение характеристик ракетного комплекса.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в России ведется разработка нового мобильного ракетного комплекса стратегического значения, который должен сменить «Ярс». Президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерные силы страны находятся в боевой готовности.
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